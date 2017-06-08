في سلسلة “محيط” عن “رمضان في عيون الشعراء ” اخترنا لكم اليوم قصيدة “رمضان” للشاعر و الأديب السعودى محمد بن علي السنوسي .

و السنوسي يرى في شهر الضياء ما ينجى النفوس من حطام الحياة ، فهو أمل النفوس التي تنشد السلام قائلا : ” رمضانُ ! نجوى مخلصٍ للمسلمين وللسلامْ “

و في السطور التالية نص القصيدة :

رمضانُ يا شهر الضياءِ الحرِّ من أسر الظلامْ

أَطلقْ بأضواء الهدى أَسْرَ النفوس من الحطامْ

وأَنِرْ بقدسيِّ الصفاءِ رؤى الحياة من القتامْ

وانضحْ عواطفنا تقىً واغمُرْ نوازعنا وئامْ

رمضان يا أملَ النفوسِ الظامئاتِ إلى السلامْ

يا شهرُ بل يا نهرُ ينهلُ من عذوبتهِ الأنامْ

طافتْ بك الأرواحُ سابحةً كأسراب الحمامْ

بِيضٌ يجلّلها التقى نوراً ويصقلها الصيامْ

رفافةٌ كشذى الزهورِ نقيةٌ كندى الغمامْ

شفافةُ الإحساسِ قانتةٌ مهذبةُ الكلامْ

عزّتْ على الأهواء وارتفعت على دنيا الرغامْ

وسمتْ إلى النور الذي غمرَ الوجود به ابتسامْ

نورٌ من الفرقان يرفعها إلى أسمى مقامْ

آياته تُشفي السقام ولفظهُ يطفي الأُوَامْ

رمضانُ ! معذرة فإني لا وراء ولا أمامْ

نمنا وأسرى المدلجون وما عسى يجِدُ النيامْ

طال الطريق بنا وضلّ وهدّ منكبنا الزحامْ

ولوى الطموح عنانه وانقدّ من يدنا الزمامْ

سخِرتْ بنا الأهواء وانطلقت تقهقهُ في عرامْ

وتخاذلت همم النفوسِ فلا انطلاق ولا اقتحامْ

حالٌ يغصّ بها الكرام شجىً ويبتهج اللئامْ

رمضانُ رُبَّ فمٍ تمنَّعَ عن شراب أو طعامْ

ظنّ الصيامَ عن الغذاء هو الحقيقةُ في الصيامْ

وهوى على الأعراض ينهشها ويقطعُ كالحسامْ

يا ليتهُ إذا صامَ صامَ عن النمائم والحرامْ

واستاكَ إذ يستاكُ من كذبٍ وزورٍ واجْترامْ

وعن القيامِ لو أنه فيما يحاوله استقامْ

رمضانُ ! نجوى مخلصٍ للمسلمين وللسلامْ

تسمو بها الصلوات والدعوات تضطرم اضطرامْ

الله جل جلاله ذي البرّ والمننِ الجسامْ

أن يُلهم اللهُ الهداةَ الرشدَ في كل اعتزامْ