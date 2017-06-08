السيسى يؤكد أهمية مواصلة التنسيق بين مصر وفرنسا حول مختلف القضايا2017-06-08 16:26:00
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين مصر وفرنسا حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك من أجل مواجهة التحديات القائمة، وفي مقدمتها خطر الإرهاب الذي تمتد تداعياته إلى العالم بأسره.
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم لان إيف لودريان وزير خارجية فرنسا، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، بالإضافة إلى سفير فرنسا بالقاهرة.
وصرح السفير علاء يوسف المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية ، بأن الرئيس وجه في بداية اللقاء التهنئة لوزير الخارجية الفرنسي بمناسبة توليه منصبه الجديد، مُعرباً عن تقدير مصر لمساهمته الكبيرة في تطوير العلاقات المصرية الفرنسية خلال الفترة الماضية، وخاصة في المجال العسكري إبان توليه حقيبة الدفاع. وطلب الرئيس نقل تحياته إلى الرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون”. وأكد الرئيس على ما يتسم به التعاون بين البلدين من تميز، مرحباً بما تشهده العلاقات بين مصر وفرنسا من تطور ونمو على مختلف المستويات.
وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير الخارجية الفرنسي “جان إيف لودريان” أعرب عن سعادته بقيامه بزيارة مصر ضمن أولى زياراته الخارجية عقب توليه منصبه الجديد، ونقل إلى الرئيس تحيات الرئيس الفرنسي “ماكرون” وتقديره للعلاقات القوية التي تربط بين مصر وفرنسا.
وأعرب الوزير الفرنسي عن تطلعه لمواصلة العمل على الارتقاء بالتعاون الثنائي المتميز بين البلدين، مشيراً إلى اعتزاز بلاده بما يربطها بمصر من علاقات وثيقة وحرصها على تطويرها في مختلف المجالات. كما أوضح وزير الخارجية الفرنسي تطلعه للاستمرار في التشاور بين البلدين إزاء مختلف الموضوعات الإقليمية، ولاسيما في ضوء ما تشهده المنطقة من تطورات وأحداث متسارعة تتطلب تنسيقاً مكثفاً حولها سعياً للتوصل إلى تسويات سياسية للأزمات القائمة.
وذكر السفيرعلاء يوسف ، أنه تم خلال اللقاء التباحث حول عدد من الموضوعات المتعلقة بالعلاقات الثنائية، حيث تم الاتفاق على الاستمرار في العمل على تعزيز التعاون بين البلدين على الأصعدة المختلفة. كما تطرق اللقاء إلى آخر تطورات الوضع الإقليمي المتأزم، بالإضافة إلى الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب، حيث أكد الرئيس في هذا الإطار ضرورة بذل المجتمع الدولي لمزيد من الجهود للتصدي للإرهاب واتخاذ مواقف حازمة وصارمة لوقف تمويل التنظيمات الإرهابية ومدها بالسلاح والمقاتلين.
وعلى صعيد الملف الليبي، اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق بهدف الدفع قدماً بالجهود المبذولة لدعم المسار السياسي بين الاشقاء في ليبيا، بما يساعد على استعادة الاستقرار هناك والحفاظ على وحدة ليبيا ومؤسساتها الوطنية ويصون مقدرات شعوبها.
-
متحدث الجيش الليبي: قطر حاولت اغتيال المشير خليفة حفتر شرق بنغازي
اتهم المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة الليبية عقيد أحمد المسماري دولة قطر بدعم عناصر إرهابية مطلوبة في ليبيا . وأعرب عقيد أحمد المسماري ، في مؤتمر صحفي ، نشرته ...Thu, 08 Jun 2017 10:56:53 GMT
-
منذ قرار «التعويم».. مصر تجذب 8.4 مليار دولار
كشف نائب وزير المالية المصري للسياسات المالية، أحمد كوجك، اليوم الخميس، عن أن بلاده جذبت استثمارات أجنبية، بقيمة 8.4 مليار دولار، في أدوات الدين المحلية، منذ تحرير ...Thu, 08 Jun 2017 09:26:56 GMT
-
الأمم المتحدة: داعش نظم عمليات قتل جماعية للمدنيين الفارين بالموصل
ذكرت مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في جنيف أنها تلقت تقارير تشير إلى أن أكثر من 231 مدنيا قتلوا وهم يحاولون الفرار من غرب الموصل وذلك منذ 26 مايو الماضي. ...Thu, 08 Jun 2017 13:12:20 GMT
-
"الصيف" بمليون دولار في لندن
تم بيع لوحة “الصيف” للفنان الروسي “إسحاق ليفيتان” في مزاد علني في لندن مقابل 908 آلاف جنيه إسترليني (قرابة1.1 مليون دولار). ووفقا لتقارير وسائل الإعلام، فإن العمل ...Thu, 08 Jun 2017 14:29:24 GMT
-
تكريم الفائزين بجائزة بوشكين 2017 في روما
أكدت وسائل إعلام أن احتفال توزيع جوائز “بوشكين-2017” العالمية للفنون سيعقد في العاصمة الإيطالية روما. ووفقا لروسيا اليوم ، الفائزين بهذه الجائزة لهذا العام هم ...Thu, 08 Jun 2017 14:32:20 GMT
-
معرض بريطانى يجسد جدل الخروج من الاتحاد الأوروبى
يطلق الفنان البريطاني جريسون بيري يوم الخميس معرضا جديدا، تزامنا مع إجراء الانتخابات العامة، يسلط فيه كالعادة بعين الناقد الضوء على صخب المشهد السياسي في بلده. ومن ...Thu, 08 Jun 2017 14:29:24 GMT
-
مؤتمر لدعم المشروعات الشبابية المتوسطة والصغيرة بشرم الشيخ
تنظم سلسلة مؤتمرات “مصر باب الوصل” مؤتمرا لدعم المشروعات الشبابية المتوسطة والصغيرة يوم 13 سبتمبر المقبل بشرم الشيخ تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، بمشاركة العديد من ...Thu, 08 Jun 2017 14:24:09 GMT
-
السيسى يؤكد أهمية مواصلة التنسيق بين مصر وفرنسا حول مختلف القضايا
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين مصر وفرنسا حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك من أجل مواجهة التحديات ...Thu, 08 Jun 2017 14:29:04 GMT
-
إنشاء معهد لتطوير الدواء بجامعة كفرالشيخ وآخر للنباتات الطبية بـ"بني سويف"Thu, 08 Jun 2017 14:29:03 GMT