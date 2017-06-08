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إيران تعلن هویة الإرهابیین الذين نفذوا هجمات مجلس الشوري ومرقد الخميني
الشرطة الإيرانية - إيران

إيران تعلن هویة الإرهابیین الذين نفذوا هجمات مجلس الشوري ومرقد الخميني

2017-06-08 16:23:08
أ ش أ

أصدرت وزارة الأمن الإيرانية، الیوم الخمیس، بیانا أعلنت فیه عن أسماء الإرهابیین الخمسة الذین نفذوا یوم أمس هجماتهم الإرهابیة علي مجلس الشوري ومرقد الخمیني.
وذكرت الوزارة - في بيان أصدرته اليوم وأوردته وكالة أنباء /إرنا/ الإيرانية - أسماء الإرهابیین وهم ‘أبوجهاد’ و’قیوم’ و’فریدون’ و’سریاس’ و’رامین’ وامتنعت عن ذكر ألقابهم لملاحظات أمنیة.
وأكد البیان أن هؤلاء جمیعهم ینتمون للجماعات الإرهابية وقد تم استدراجهم من قبل تنظیم “داعش” وسافروا خارج البلاد وشاركوا فی الجرائم التی ارتكبها هذا التنظیم الإرهابي في الرقة والموصل.
وأضاف البیان أن هؤلاء كانوا قد دخلوا البلاد في أغسطس عام 2016 تحت قیادة أبو عائشة وهو من كبار قادة التنظیم الإرهابي من أجل تنفیذ عملیات إرهابیة في المدن الدینیة لكنهم لاذوا بالفرار بعد تفكیك شبكتهم الإرهابیة ومصرع أبوعائشة مع عدد آخر من الإرهابیین.

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