أكد القائد العام وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول صدقي صبحي أن القوات المسلحة قوات عصريه تمتلك من اسباب القوة مايمكنها من الوفاء بمهامها ومسئوليتها، وشدد على أنه يخطىء من لا يعي قدر مصر وقواتها المسلحة والتى تمضى بكل قوة نحو تطوير امكانتها لرفع علم مصر خفاقا بين الامم والشعوب .

جاء ذلك فى كلمة للقائد العام خلال حضوره مراسم الاحتفال بتخرج الدورة رقم 40 حرب عليا و46 دفاع وطنى والدورة 18 تأهيل لقيادة التشكيلات والدورة العليا لكبار القادة رقم 28 ودورة ماجستير العلوم السياسية الاستراتيجية رقم 2والتى تضم دارسين من 14 دولة شقيقة وصديقة وهم المملكة العربية السعودية والامارات العربيه المتحدة وجمهورية السودان وجمهورية نيجريا ودولة الكويت وجمهورية لبنان وجمهورية تنزانيا وسلطنة عمان واليمن وجمهورية باكستان الإسلامية ودولة لبنان والصومال والاردن وإفريقيا الوسطى .

بدأت مراسم الاحتفال بعرض فيلم تسجيلى استعرض نشأة أكاديمية ناصر العسكرية العليا وتطور دورها فى إعداد وتأهيل أجيال من قـادة وضباط القوات المسلحـة والعاملين المدنيين لشغل الوظائف العليا ، وتأهيل الوافدين من الدول الشقيقـة والصديقة في مختلف أفرع العلوم العسكرية والاستراتيجية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية .

وعقب إعلان نتيجه التخرج قام مدير إداره شئون ضباط القوات المسلحه باعلان قرار منح الانواط لأوائل الخريجين .

وقام القائد العام بتقليد أوائل الخريجين من الضباط المصريين والوافدين من الدول الشقيقة والصديقة نوط الواجب العسكرى من الطبقة الثانية وتكريم أوائل المدنيين تقديرا لتفوقهم وتفانيهم فى أداء مهامهم خلال دراستهم بالأكاديمية.

وألقى أقدم الدارسين المصريين كلمة اكد فيها انهم سيكونو زخرا لقواتنا المسلحة وحائطا منيعا ضد كل المخططات التى تحاك ضد مصرنا الغالية وامتنا العربية وقدم الشكر والتقدير للمستشارين وأعضاء هيئة التدريس بالأكاديمية لما قدموه من علوم ومعارف وخبرات وما غرسوه من مبادىء وافكار تعينهم على أداء المهام المكلفين بها لخدمة الوطن وصون مقدساته ، مؤكداً ان القوات المسلحة ستظل جيلا بعد جيل نموذجا للعمل بكل تفانى وإخلاص من اجل مصر .

وألقى أقدم الدارسين الوافدين كلمة عبر خلالها عن فخر واعتزاز الدارسين بأنضمامهم لهذا الصرح العلمي الذي يحظي بمكانة رائدة اقليميا ودوليا ، فكانت ساحة لتبادل العلم والمعرفة ودعمت اواصر الاخوة والصداقة بين الدارسين ، وزادت الوعي بالاهمية الاستراتيجية لتكامل الدور المصري والعربي في المنطقتين العربية والافريقية .

وألقى عدد من الدارسيين المصريين والوافدين ابيات شعريه فى حب مصر العروبه

ثم قام عدد من الدارسين المصريين والوافدين وكذا الدارسين المدنيين بإهداء درع الخريجين للقائد العام ، والذي يضم شعار الاكاديمية واسماء واعلام الدول المشاركة في الدورات.

والقي اللواء أ.ح. صفوت صادق مدير الاكاديمية كلمة اكد فيها حرص القيادة العامة للقوات المسلحة علي الدعم المستمر والمتابعة الدقيقة للانشطة التدريبية والاهتمام بالتطوير داخل الأكاديمية بمشاركة نخبة من قدامى القاده وأعضاء هيئة التدريس والمستشارين والخبراء الاستراتيجيين بالمراكز البحثية والوزراء واساتذة الجامعات و فى ظل ما تقوم به القوات المسلحة من مهام جسيمة لاقتلاع جذور الارهاب من تراب الوطن لتقدم خريجين مؤهلين بالعلوم العسكرية والاستراتيجية ليكونو خير سفراء لها حاملين راية العلم والمعرفة فى شتى انحاء وطننا العربى وعمقنا الافريقى.

وفي نهاية الاحتفال نقل الفريق اول صدقي صبحي تهنئة رئيس الجمهورية القائد الاعلي للقوات المسلحة للخريجيين بعد ان اتموا دراستهم بالاكاديمية التى كان انشأوها ضرورة وطنية وقومية لاعداد وتاهيل قادة القوات المسلحة لمصر والدول العربية الشقيقة والافريقية والاسيوية الصديقة والدارسين من القطاع المدنى لتولى الوظائف القيادية فى كافة مناصب الحياة العسكرية والمدنية .

وأشار الى دور الاكاديمية فى تخريج قادة حملوا الامانة وسجلوا فى تاريخنا الوطنى والعسكرى بطولات وانتصارات تحفظها ذاكرة التاريخ واسهموا فى صنع تاريخ هذا الوطن واكدوا بعطائهم وتضحياتهم ان الجيش المصرى هو ركيزه القيم والمبادئ ومعانى الوطنية والشرف وانكار الذات مؤكدا ان القوات المسلحه قوات عصريه تمتلك من اسباب القوة مايمكنها من الوفاء بمهامها ومسئوليتها ويخطىء من لايعى قدر مصر وقواتها المسلحة والتى تمضى بكل قوة نحو تطوير امكاناتها لرفع علم مصر خفاقا بين الامم والشعوب .

حضر مراسم الاحتفال الفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة وعدد من المحافظين والسفراء والملحقين العسكريين للدول العربية والأجنبية وعدد من رؤساء الجامعات وقدامى مديرى أكاديمية ناصر العسكرية العليا .