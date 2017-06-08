أكدت وسائل إعلام أن احتفال توزيع جوائز “بوشكين-2017” العالمية للفنون سيعقد في العاصمة الإيطالية روما.

ووفقا لروسيا اليوم ، الفائزين بهذه الجائزة لهذا العام هم الفنانة الروسية نتاليا تساركوفا، والناقدة الأدبية الإيطالية، أليساندرا كاربوني، التابعة لجامعة بيزا الإيطالية، ومراسل موقع تاس الروسي في إيطاليا، أليكسي بوكالوف.

وتم اختيار الفائزين في الجائزة خلال الحفل الذي أقيم في الذكرى 218 لميلاد الشاعر والأديب الروسي الكبير، ألكسندر بوشكين، حيث سيتم تكريمهم خلال حفل سيجري في القاعة التاريخية في مبنى محافظة مدينة روما الإيطالية، في 20 يونيو الجاري.

وأشار البيان الصادر عن إدارة محافظة روما إلى أن “الاحتفال بهذه الجائزة التي تم منحها لأول مرة عام 2014 هو دليل على التواصل وعمق العلاقة بين الثقافتين الإيطالية والروسية”.

ويشير القائمون على الجائزة إلى أن لجنة التحكيم تضم عددا من الشخصيات المعروفة كالناقد الإيطالي، أرنالدو كولاسانتي، والذي سيتولى رئاسة اللجنة، فضلا عن، دانيال سورا، التابع لدار Voland لنشر الأدب الروسي والإيطالي، ومديرة المعهد الثقافي الإيطالي في موسكو، أولغا سترادا، و الشاعرة، ناتاليا ستيبانوفا، والبروفيسور الإيطالي في الأدب الروسي الأستاذ، ستيفانو غاردزونيو.