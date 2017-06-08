ميسي: كريستيانو رونالدو يتفوق على نفسه عاما بعد عام2017-06-08 16:19:22
قال نجم كرة القدم الأرجنتينية، ليونيل ميسي، عن غريمه، البرتغالي كريستيانو رونالدو إنه لاعب كبير ويتفوق على نفسه عاما بعد عام، جاء ذلك في مقابلة لميسي مع شبكة (إي أس بي إن).
وصرح ميسي عن التنافسية بينه ورونالدو، نجم ريال مدريد والذي توج معه هذا العام بلقبي الليجا ودوري الأبطال “دائما ما قلت، وهو أيضا من جانبه. ما يقال حولنا أمر تؤججه الصحافة أكثر منا. كل واحد يسعى لأن يكون أفضل وأن يقدم أفضل ما لديه. كريستيانو رونالدو لاعب كبير للغاية ولديه العديد من الامكانيات. يتفوق على نفسه عاما بعد عام. ولهذا فهو واحد من بين الأفضل في العالم”.
وبإمكان كريستيانو معادلة رقم ميسي القياسي في عدد مرات التتويج بالكرة الذهبية (5 مرات)، حال نيله الجائزة التي تمنح للاعب الأفضل في العالم في نسختها القادمة.
وعن مسألة تجديد عقده مع ناديه برشلونة، قال البرغوث، الذي سيكمل هذا الشهر عامه الـ30 “أحب إنهاء مسيرتي في برشلونة، وسنرى. دائما ما حلمت وأردت ذلك”.
وأضاف متحدثا عن حالته البدنية في الموسم المنصرم “دائما ما أحب التنافس من أجل الفوز وبذل كل جهد في الملعب كي نخرج من الموسم بأفضل نتائج. شعرت بأنني بحالة مماثلة كالأعوام الماضية”.
وعن الأرجنتين قال “كنا قريبين من الفوز بالنهائي ثلاث مرات ولكننا خسرنا نتيجة تفاصيل صغيرة. اعتقد أننا في الأوقات الحاسمة لم نحظ بالتوفيق لنكون أبطالا. ليس أمرا سهلا النهوض مجددا بعد خسارة نهائي ونحن فعلنا ذلك، ووصلنا بعده لنهائيين آخرين”.
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