"الصيف" بمليون دولار في لندن2017-06-08 16:19:24
تم بيع لوحة “الصيف” للفنان الروسي “إسحاق ليفيتان” في مزاد علني في لندن مقابل 908 آلاف جنيه إسترليني (قرابة1.1 مليون دولار).
ووفقا لتقارير وسائل الإعلام، فإن العمل الفني المعروف عرض في دار المزاد سوثبي خلال “الأسبوع الروسي”، المقام في العاصمة البريطانية.
وفي سياق المزاد أيضا - بحسب روسيا اليوم - تم بيع اللوحة الفنية “يوري ريبين على شاطئ نابولي ” للفنان إيلي ريبينا مقابل 990 ألف دولار، ورسمت هذه اللوحة في إيطاليا عام 1894.
أما لوحة “ليلة الكرملين عشية تتويج القيصر ميخائيل فيدوروفيتش” لكونستنتينا يونا فبيعت في المزاد بمبلغ 940 ألف دولار.
وتجدر الإشارة إلى أن بيع الأعمال المعروضة لا يزال مستمرا حتى الآن.
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