وافق مجلس الوزراء في جلسته اليوم الخميس برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس المجلس، على إنشاء معهد اكتشاف وتطوير الدواء بجامعة كفر الشيخ لمنح درجات الدراسات العليا، وإضافة معهد للنباتات الطبية والعطرية إلى جامعة بني سويف.

وقال الدكتور خالد عبدالغفّار وزير التعليم العالي والبحث العلمي -في مؤتمر صحفي- إن مجلس الوزراء بحث خلال اجتماعه اليوم برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، ثلاث موضوعات؛ الأول: خاص بالهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد وهو الموافقة علي تعديل بعض أحكام القانون رقم 82 لسنة 2006، لوضع الإطار الوطني للمؤهلات لتقييم كل الشهادات المقدمة من كافة الجهات التعليمية والجامعية.

وأضاف وزير التعليم العالي أن المجلس أقر خلال الاجتماع مشروع قرار تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات بشأن إنشاء معهد اكتشاف وتطوير الدواء بجامعة كفر الشيخ، إلى جانب كليات الصيدلة ليكون المعهد مسئولا عن منح درجات الدراسات العليا والدبلومات والماجستير والدكتوراه بغرض ان يكون اول معهد بحثي وتطبيقي في مجال تطوير الدواء في مصر والمنطقة العربية وإفريقيا.

وتابع أن الغرض من إنشاء هذا المعهد أن يكون نواة لتطوير وتصنيع الدواء في مصر وتطوير مجالات صناعة الدواء وتصنيع المواد الخام فبرغم وجود مصانع دواء في مصر إلا أن خبرات التصنيع لا تزال بحاجة الى تطوير وتطبيق الدراسات الخاصة بالمواد الخام والاثار الجانبية.

وأوضح الوزير أن التعديلات شملت تحويل المعهد العالي للتعدين للبترول بفرع جامعة الإسكندرية في مرسى مطروح إلى كلية حيث سيتم استقبال الطلاب في مرسى مطروح في قسم التعدين والبترول في تخصص جيولوجيا التعدين لتغطية عجز الخريجين في هذا المجال خاصة للعمل في مشروع المثلث الذهبي وهو مشروع قومي كبير.

وأكد أن مجلس الوزراء أقر تعديل مسمى كلية رياض الأطفال إلى كلية التربية والطفولة المبكرة، لإتاحة إضافة تخصصات ومهارات تدريبية لخريجي الكلية للاهتمام بالمرحلة العمرية من عامين إلى 6 سنوات، ولإضافة تخصصات ومهارات تدريبية للخريجين.

وتابع عبدالغفار أنه تم تعديل مسمى كلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة السويس، لتكون كلية الآداب فقط لتتماشى مع كليات الآداب في الجامعات المصرية، كما تمت الموافقة على مشروع قرار بالموافقة على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات اضافة معهد للنباتات الطبية والعطرية الى جامعة بني سويف.

وأشار إلى أن محافظة بني سويف متميزة في إنتاج 40 في المائة من النباتات الطبية والعطرية حيث يتم تصدير بما يوازي 80 مليون دولار النباتات الى أوروبا وأمريكا، موضحا ان انشاء المعهد سيتيح فرصا للدخول في مجال النباتات الطبية والعطرية من منظور علمي بحثي لاستغلال هذه الميزة النوعية في المحافظة ليكون هناك بحث علمي موجه والتوجه للتصنيع والتنقيه والتجفيف بدلاً من استيراد المنتج النهائي من الخارج ونوفر عملة محلية مع وجود هذا المعهد.