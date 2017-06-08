تنظم سلسلة مؤتمرات “مصر باب الوصل” مؤتمرا لدعم المشروعات الشبابية المتوسطة والصغيرة يوم 13 سبتمبر المقبل بشرم الشيخ تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، بمشاركة العديد من الجهات العربية في إطار جذب مزيد من الاستثمارات العربية في الاقتصاد المصري، و بحث الفرص الاستثمارية المتاحة.

وقال إسلام حسام الرئيس التنفيذي لسلسلة مؤتمرات “مصر باب الوصل” إن المؤتمر يستهدف تفعيل قرارات القمة العربية في مجال التكامل الاقتصادي لجذب الاستثمارات العربية، وزيادة حجم التجارة البينية بين مصر والدول العربية، وتوفير فرص عمل للشباب من خلال المشروعات التي سيتم تنفيذها.

كما تتضمن أهداف المؤتمر أيضا شرح المناخ والبيئة التشريعية والتسهيلات الجاذبة للاستثمار في مصر من خلال حزمة من القوانين الجديدة التي أصدرتها الحكومة المصرية، والتي تعد ضمانة للمستثمرين، فضلا عن عقد لقاءات بين رجال الأعمال لخلق فرص وأفكار استثمارية مشترك لتحقيق المزيد من التعاون والتنسيق في جميع مجالات العمل العربي المشترك، وتفعيل مشروعات تنموية واستثمارية مشتركة والاستفادة من اتفاقيات التجارة العربية والعمل على تفعيلها بالشكل اللائق، وتبنى مفهوم المسئولية الاجتماعية من خلال مشروعات تنموية.

وأشار إلى المؤتمر سيناقش عدة محاور من بينها عرض العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر من خلال جلسات عمل في قطاعات “الصناعة، والطاقة، السياحة، الزراعة، المشروعات الصغيرة المتوسطة، وشرح البيئة التشريعية وعوامل الاستثمار الناجح في مصر، عرض أهم المشروعات القومية الكبرى والخطط القطاعية للدولة المصرية، وتعزيز التنافسية في الأسواق القومية الكبرى والخطط القطاعية للدولة المصرية وطرح سبل تفعيل المشاركة الاقتصادية ودخول المستثمرين العرب في السوق المصرية، والبنوك واليات تمويل المشروعات.

وأوضح أنه سيتم عقد عدة ورش عمل خلال المؤتمر منها المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، وعمل التمويل والبنوك والبورصة كأداة تمويلية، واستعراض أهم المشروعات القومية ، والفرص الاستثمارية من قبل القطاع الخاص على الحكومة ، وورشة عمل القطاع الخاص لتبادل الفرص الاستثمارية، وعمل الفرص الاستثمارية لمحور قناة السويس الجديدة، ورجال الأعمال المصريين بالخارج ودورهم الريادي والفعال في الدفع بعملية التنمية في الاقتصاد المصري، وورشة عمل خليجيون في حب مصر لاستعراض دورهم الريادي في الوقوف بجوار الشقيقة الكبرى مصر نحو التقدم والنهوض بالاقتصاد المصري.

كان الدكتور يوسف العميري رئيس بيت الكويت للأعمال الوطنية بدولة الكويت قد وقع مع إسلام حسام الرئيس التنفيذي لسلسلة مؤتمرات “مصر باب الوصل” بروتوكول تعاون لعقد عدة مؤتمرات في دول عربية تبدأ بشرم الشيخ على أن يكون هذا التعاون لخدمة الشباب المصري والعربي وتوجيه رجال الأعمال العرب للمشروعات الشبابية الجادة طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم مشروعات الشباب.

يشار إلى أن وزارة التجارة والصناعة راعية لسلسلة مصر باب الوصل واتحاد الإعلاميات العرب ومجلس سيدات الأعمال العرب وجهات عربية أخرى، ومن المنتظر أن تشارك جهات عديدة من الكويت ورجال أعمال ومستثمرين لعرض تجاربهم الاستثمارية وفرص المشروعات الشبابية القادمة.