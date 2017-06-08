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الكرملين: روسيا ترصد يوميا هجمات للقراصنة من الولايات المتحدة
ديمتري بيسكوف

الكرملين: روسيا ترصد يوميا هجمات للقراصنة من الولايات المتحدة

2017-06-08 16:11:58
أ ش أ

أعلن المتحدث الصحفي باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن روسيا ترصد يوميا هجمات للقراصنة الإلكترونيين على البلاد من الولايات المتحدة، بما في ذلك على الموقع الإلكتروني للرئيس الروسي.
وقال بيسكوف اليوم الخميس “نسجل يوميا هجمات للقراصنة التي تنطلق من الولايات المتحدة الأمريكية، بما في ذلك على الموقع الإلكتروني للرئيس الروسي”.
وأضاف “أن الهجمات تأتي، في الحقيقة، من أراضي الكثير من دول العالم”.
وفي ما يتعلق بتوسع حلف “الناتو”، أكد بيسكوف أن بلاده تشعر بعدم الثقة والقلق من هذا الأمر، وتتخذ كافة التدابير اللازمة لإعادة التوازن وحماية أمنها.
وبالنسبة إلى سعي أوكرانيا للحصول على العضوية في حلف “الناتو”، قال بيسكوف “نحن نرى أن هذا يهدد أمننا وتوازن القوى في المنطقة الأوروبية”، مشيرا إلى أن أوكرانيا تدور فيها حرب أهلية، والقرار النهائي بشأنه يتخذ في بروكسل وفي العواصم التي تجري منها إدارة عملية الانضمام.

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