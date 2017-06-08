السيسى يؤكد التزام الدولة بإعلاء حرية التعبير وعدم الحجر على فكر أي شخص2017-06-08 16:08:25
أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى التزام الدولة بإعلاء حرية التعبير وعدم الحجر على فكر أي شخص، طالما لم يكن محرضاً على العنف أو مهدداً لأمن واستقرار البلاد، مشددا على أهمية تطوير الهيئة العامة للاستعلامات وتعزيز دورها بما يسهم في توضيح حقيقة مجريات الأمور في مصر وتعزيز صورتها أمام العالم.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم مع كل من: مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وكرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وحسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، وضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات.
وصرح السفير علاء يوسف المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس بدأ اللقاء بتوجيه التهنئة للحضور بمناسبة توليهم مناصبهم الجديدة، معرباً عن أطيب تمنياته لهم بالتوفيق في الاضطلاع بمهامهم وقيادة المؤسسات التنظيمية للإعلام والصحافة بنجاح.
كما أكد الرئيس أهمية دور الإعلام والصحافة في تشكيل وعي المواطن والتعريف بالتطورات والمستجدات على الصعيدين الوطني والدولي، فضلاً عن الارتقاء بالذوق العام وترسيخ القيم والثوابت المجتمعية، وعلى رأسها التعايش والتسامح وقبول الأخر، مؤكداً في هذا الإطار التطلع لأن يسهم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام في حث مختلف وسائل الإعلام على اتباع المعايير المهنية المتعارف عليها دولياً.
وأضاف المُتحدث الرسمي أن الحضور أكدوا - خلال اللقاء - تطلعهم للعمل على تطوير المنظومة الإعلامية والصحفية في مصر، حيث أعرب مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عن ثقته في أن تأسيس هذه الهيئات وتفعيل دورها سيسهم في تعزيز والارتقاء بالمحتوى الثقافي والفكري في الإعلام المصري، مؤكداً أهمية مراعاة المؤسسات الإعلامية للقواعد والأعراف الراسخة، والالتزام بممارسة عملها بحرية ومسئولية، وذلك بما يضمن استمرار قيام الإعلام المصري بدوره الوطني والعربي الرائد.
كما أكد كرم جبر وحسين زين رئيسا الهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام تطلعهما للعمل مع مختلف المؤسسات الإعلامية والصحفية الوطنية من أجل تطوير العمل الإعلامي في مصر والارتقاء به إلى آفاق أرحب.
وبدوره أكد ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات خلال اللقاء تطلعه لمواصلة جهود تطوير وتحديث الهيئة، وتعظيم الاستفادة مما يتوافر بها من امكانات وقدرات مادية وبشرية، مشيراً إلى حرصه على تعزيز التدريب والتطوير المؤسسي للهيئة خلال الفترة القادمة وتفعيل دورها في الدفاع عن القضايا الوطنية ونشر الحقائق بسرعة وكفاءة وتوضيح الصورة الحقيقية لما تشهده البلاد من تطورات على الأصعدة المختلفة.
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