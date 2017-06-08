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لافروف: يجب منع تحول سوريا إلى بلد مصدر للإرهاب
سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي

لافروف: يجب منع تحول سوريا إلى بلد مصدر للإرهاب

2017-06-08 16:07:08
أ ش أ

حذر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، من تحول سوريا حال استمرار الصراع فيها إلى بلد مصدر للإرهاب.
وبحث لافروف -خلال لقائه مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة لسوريا ستيفان دي ميستورا اليوم الخميس- المرحلة الحاسمة في عملية تسوية النزاع في سوريا، وأكد الحاجة إلى تنسيق الخطوات لتسوية الوضع في البلاد.. وقال “جهود جميع الأطراف المشاركة في التسوية، ينبغي أن تستهدف الحفاظ على النتائج التي تم الحصول عليها”، حسبما ذكرت وكالة أنباء “تاس” الروسية.
وأشار إلى أنه “يجب توفير حقوق جميع القوميات والجماعات الدينية التي تعيش هناك (في سوريا)، كما يجب الحفاظ على سيادة الدولة السورية”، وأضاف أن “السيادة السورية يجب أن تضمن أمن المنطقة بأسرها وتمنع من تحويلها لمصدر للإرهاب”.

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