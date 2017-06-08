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زيارة وفد من التليفزيون اليوناني لمكتبة الإسكندرية
مكتبة الاسكندريه

زيارة وفد من التليفزيون اليوناني لمكتبة الإسكندرية

2017-06-08 16:01:53
محيط - شيماء فؤاد

قام وفد من قناة ERT اليونانية بزيارة مكتبة الإسكندرية أول أمس من أجل تصوير فيلم وثائقي يعبر عن قيمة المكتبة ثقافيًا وحضاريًا على المستويين المحلي والدولي.

قام الوفد بجولة في قاعة الاطلاع الرئيسية، ومعرض “عالم المعرفة” الرقمي؛ حيث تعرفوا على المشروعات الرقمية والتكنولوجية، كما تقفدوا أرشيف الإنترنت ومكتبة طه حسين، بالإضافة إلى المعارض والمتاحف الموجودة داخل المكتبة، مثل معرض الإسكندرية عبر العصور، ومتحف المخطوطات، ومتحف الآثار، ومتحف الرئيس الراحل محمد أنور السادات.

واستمع الوفد إلى شرح حول المكتبة ومراكزها وأنشطتها الثقافية والعلمية.

وقد أبدى الجميع إعجابهم الشديد بما تقدمة المكتبة لزوارها من خدمات متعددة، والمشاريع الرقمية الهائلة التي تنفذها المكتبة وتجعلها واحدة من أهم المكتبات في العالم. استقبل فريق عمل القناة السيد محمد مطش؛ نائب مدير إدارة الإعلام بالمكتبة

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