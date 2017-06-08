للعام الثاني على التوالى تواصل النجمة سوسن بدر تعاونها مع المسرح القومى من خلال مشاركتها في عرض “قمر العشاق” ، من إنتاج البيت الفنى للمسرح،و الذى يعرض يوميا فى تمام العاشرة مساء على علي خشبة المسرح القومى بالعتبة وسط حضور جماهيري لافت ضمن برنامج عروض شهر رمضان الكريم.

وتقول الفنانة سوسن بدر إنها قررت الحصول على أجازة من الدراما الرمضانية هذا الموسم ، مفضلة الوقوف علي خشبة المسرح القومى “بيتى الأول” بحسب وصفها .

وأضافت سوسن بدر ، مشاركتي في عرضين متتالين على مدار عامين خلال شهر رمضان ، غير مستغرب، فالمسرح القومى عشق خاص يأتي دائما في مقدمة أولوياتي دائما.

وتؤكد بدر أن تجربتها العام الماضى فى عرض “مديح المحبة ” كانت ناجحة للغاية ، و أثبتت أن الجمهور يبحث عن القيمة ، خاصة أن العرض تناول سماحة الدين الأسلامى، و هذا ما يحتاجه المجتمع حاليا ، لأن ديننا ليس دين عنف، و نجاح هذه التجربة شجع ادارة المسرح على العمل على تجربة أخرى هي “قمر العشاق”.

وذكرت سوسن بدر أن ” قمر العشاق” عرض يدعو إلي العودة إلى الله عن طريق الحب، و أعربت عن سعادتها بدورها و هو دور المرأة التي لم تكن تسير فى طريق الله و لكنها عادت إليه ، متوقعة نجاح جماهيرى كبير للعرض، خاصة أنها على ثقة في حرص الجمهور علي البحث عن القيمة و الجودة، و هذا ما يقدمه العمل .

“قمر العشاق” تأليف عبد الرحيم كمال ، إخراج محمد الخولى ، بطولة سوسن بدر ، ناصر سيف ، خالد الذهبى بمصاحبة فرقة الفراديس الصوفية للانشاد الدينى بقيادة المنشد صلاح عبد الحميد، ديكور ناصر عبد الحافظ