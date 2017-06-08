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بوكو حرام تشن هجوما على "مايدوجوري" شمال شرقي نيجيريا ومقتل 11 شخصا
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بوكو حرام تشن هجوما على "مايدوجوري" شمال شرقي نيجيريا ومقتل 11 شخصا

2017-06-08 15:57:00
أ ش أ

شن مقاتلون ينتمون لجماعة “بوكو حرام” المتشددة هجوما على مدينة “مايدوجوري” في شمال شرقي نيجيريا ، مما أسفر عن مقتل 11 شخصا على الأقل.
وقال “داميان شوكوو” مفوض الشرطة في ولاية “بورنو” النيجيرية - حسبما ذكر راديو “فرنسا الدولي” اليوم (الخميس) - إن 10 أشخاص لقوا مصرعهم في ثلاث هجمات انتحارية، كما قتل شخص آخر في حي “جيداري بورو”.
من جانبها، أكدت الشرطة النيجيرية المحلية أن الهجوم على مدينة “مايدوجوري” نفذته حركة “بوكو حرام” ، حيث تقع “مايدوجوري” في ولاية “بورنو” وهي محور معركة مستمرة منذ ثمانية أعوام ضد “بوكو حرام” ولم تشهد أعمال عنف إلى حد بعيد خلال العامين الماضيين.
يذكر أن هذا الهجوم وقع بعد مرور ستة أشهر من إعلان الرئيس النيجيري “محمد بخاري” أن “بوكو حرام” هزمت تقريبا في حملة عسكرية أجبرت الكثير من أعضاء الجماعة على الهرب إلى أعماق غابة “سامبيسا” النائية قرب الحدود مع الكاميرون.

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