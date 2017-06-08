انهار عقار مكون من 3 طوابق بدائرة قسم ثان مدينة سوهاج اليوم الخميس دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية بين السكان الذين تم إخلاءهم من العقار قبل انهياره بلحظات .

وقرر الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج صرف مبلغ 5 آلاف جنيه لكل أسرة متضررة بالمنزل المنهار وعددهم 8 أسر ، وصرف إعانة إعاشة عاجلة بمبلغ 100 جنيه لكل فرد من أفراد الأسر الثمانية وعددهم 40 فردا ، كما وجه بتوفير وحدات إيواء عاجلة مؤقتة لقاطني العقار المنهار ، لافتا إلى قيام مديرية التضامن الاجتماعي بتوفير أغراض الإعاشة لسكان العقار وقيام معدات الوحدة المحلية لحي شرق مدينة سوهاج برفع أنقاض المنزل المنهار وانتشال الأثاث والأغراض الخاصة بالسكان .

وكان اللواء مصطفى مقبل مدير أمن سوهاج قد تلقى إخطارا من إدارة شرطة النجدة بورود استغاثة من الأهالي بشارع عمار بن زياد بدائرة قسم ثان مدينة سوهاج بحدوث شروخ كبيرة في جدران أحد العقارات وسماع أصوات تفكك لجدران العقار ، فانتقلت على الفور إلى مكان البلاغ قوات الحماية المدنية وفرق الإنقاذ التي تمكنت من إخلاء العقار من جميع السكان قبل انهياره بلحظات .

وتبين أن العقار مكون من طابق أرضي و3 طوابق علوية وبه 8 شقق مسكونة بعدد 40 شخصا ، وقد تم إخطار الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لحي شرق مدينة سوهاج لإجراء المعاينة وتحديد أسباب انهيار العقار، وتحرر بالواقعة المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.