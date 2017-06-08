محافظ القاهرة: 180 مليون جنيه تكلفة تنفيذ سوق التونسي الجديد خلال عامين2017-06-08 15:49:38
وقع المهندس عاطف عبدالحميد محافظ القاهرة والمهندس خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية ملحق لاتفاقية التعاون الموقعة بين الجانبين لتنفيذ سوق التونسي الحضاري الجديد بحي البساتين.
ولفت المحافظ إلى أن المشروع الجديد سيستغرق انشاؤه 24 شهرا على مراحل متوازية بتكلفة حوالي 180 مليون جنيه.
وأضاف أن المحافظة وفرت موقعين بديلين لسوق التونسي القديم بالمنطقة الصناعية بحي البساتين: الأول على مساحة حوالي 30 ألف م2 ويواجهه الموقع الثاني بمساحة 25 ألف م2 بجوار محطة الكهرباء.
وأشار عبدالحميد إلى أن المواقع الجديدة روعي عند اختيارها قربها من موقع السوق القديم حرصاً علي البعد الاجتماعي لقاطنيه، كما أنها تتصل بطريق الاتوستراد ما يوفر سهولة اتصال السوق الجديد بكافة مناطق القاهرة، كما سيخصص الموقع الأول لنقل 4 أسواق هي: سوق الاثاث المستعمل وسوق أسفل كوبري التونسي وسوق التونسي وسوق الموبيليا من خلال اقامة 5 مبان منها 3 مبان أرضي وأول أما المبنيين الاخرين فهما دور أرضي فقط بمجازاة سور السوق الجديد ويوفر 315 وحدة بمساحة تتراوح بين 40 ــ 44 م2 للوحدة طبقاً للنشاط الي جانب مساحة مفتوحة مغطاة حوالي 3279 م2، أما الموقع الثاني فسيخصص لنقل سوق شارع 16 (نشاط الخردة) على مساحة إجمالية 8830 ويستوعب 340 وحدة.
وقال محافظ القاهرة إن إنشاء سوق حديث بديل لسوق التونسي يهدف في المقام الأول إلى القضاء على 5 أسواق عشوائية موجودة شمال المجزر الألي بالبساتين في الجزء المحصور بين مقابر التونسي ومقابر الإمام الشافعي والذي مثل وجودها خطرا كبيرا على حياة المواطنين وممتلكاتهم نتيجة تكرار اندلاع الحرائق بها لعدم توافر عوامل الأمان وما تتضمنه من منتجات سريعة الاشتعال.
وأكد محافظ القاهرة أن صندوق تطوير المناطق العشوائية سيقوم بتمويل كافة أعمال المشروع من منشآت خرسانية وتشطيبات داخلية وخارجية ومد المرافق والشبكات والطرق.
شهد توقيع الاتفاق جيهان عبدالرحمن نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، و محمد الشيخ السكرتير العام لمحافظة القاهرة، وهاني شنيشن مدير مديرية الإسكان والمرافق ورؤساء أحياء الخليفة والبساتين وعدد من قيادات المحافظة وصندوق تطوير المناطق العشوائية.
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