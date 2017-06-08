"الوطنية للصحافة" ترسل الاعتمادات المالية لمكافأة نهاية خدمة العاملين بالمؤسسات القومية2017-06-08 15:51:11
أرسلت الهيئة الوطنية للصحافة اعتمادات مكافأة نهاية الخدمة إلى المؤسسات القومية، تمهيدا لبدء صرف الاستحقاقات المالية للمحالين إلى التقاعد.
وقال كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة إنه تم إرسال شيكات مكافأة نهاية الخدمة إلى المؤسسات، وأصدرت الهيئة تعليمات للمؤسسات بسرعة صرف المستحقات للمحالين إلى المعاش.
وأضاف - في تصريحات اليوم الخميس - أن المؤسسات الصحفية ستبدأ صرف الشيكات على الفور، مشيرا إلى أنه بهذا الشكل تم القضاء على جداول انتظار الشيكات، وكان من المعروف أن مكافأة نهاية الخدمة تتأخر على الأقل مدة ثلاث الى خمس سنوات.
وكانت الهيئة الوطنية للصحافة قد أعلنت أنها قررت اعتماد مبلغ 105 ملايين جنيه لصرف مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بالمؤسسات الصحفية القومية المتأخر صرفها منذ عدة سنوات، ويشمل جميع العاملين المحالين للتقاعد حتى 30 يونيو 2016 في إجراء يحدث للمرة الأولى في الصحافة القومية للتخفيف عن كاهل الزملاء المحالين للتقاعد.
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