أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس أن روسيا تعتزم تطبيق سياسة الرد بالمثل على الولايات المتحدة، إذا لم تعد واشنطن الحصانة للمقرات الدبلوماسية الروسية في الولايات المتحدة الأمريكية.

ونقلت وكالة أنباء تاس الروسية عن زاخاروفا قولها “إن السفارة الأمريكية في موسكو بالفعل أخبرت رسميًا بذلك”.

وكانت الحكومة الأمريكية قد أمرت في عام 2016 ، بمغادرة 35 دبلوماسيا روسيا البلاد وأغلقت مجمعين دبلوماسيين روسيين في ولايتي نيويورك وماري لاند.

وفي آواخر ديسمبر 2016، فرضت إدارة أوباما - الرئيس الأمريكي السابق - عقوبات ضد بعض الشركات الروسية ومصلحة الأمن الفيدرالي وإدارة المخابرات العامة الروسية.