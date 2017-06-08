 Moheet on google
الخميس 8 يونيو 2017 04:16 مساءً
روابط سريعة
روسيا تعتزم الرد بالمثل على أمريكا إن لم تعد الحصانة الدبلوماسية لمقراتها
ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية

روسيا تعتزم الرد بالمثل على أمريكا إن لم تعد الحصانة الدبلوماسية لمقراتها

2017-06-08 15:41:00
أ ش أ

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس أن روسيا تعتزم تطبيق سياسة الرد بالمثل على الولايات المتحدة، إذا لم تعد واشنطن الحصانة للمقرات الدبلوماسية الروسية في الولايات المتحدة الأمريكية.
ونقلت وكالة أنباء تاس الروسية عن زاخاروفا قولها “إن السفارة الأمريكية في موسكو بالفعل أخبرت رسميًا بذلك”.
وكانت الحكومة الأمريكية قد أمرت في عام 2016 ، بمغادرة 35 دبلوماسيا روسيا البلاد وأغلقت مجمعين دبلوماسيين روسيين في ولايتي نيويورك وماري لاند.
وفي آواخر ديسمبر 2016، فرضت إدارة أوباما - الرئيس الأمريكي السابق - عقوبات ضد بعض الشركات الروسية ومصلحة الأمن الفيدرالي وإدارة المخابرات العامة الروسية.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3