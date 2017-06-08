"أوليكس مصر" تطلق تقريرها عن يوم البيئة العالمي2017-06-08 15:46:46
شهد عام 2016 تداول 2 مليون سلعة عبر أوليكس مصر، ما ساهم في تخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بأكثر من 10.5 مليون طنّ. ويعادل هذا الرقم زراعة حوالى 273 مليون شجرة ونموّها لمدة 10 أعوام. وإذا أردنا قياس تلك الانبعاثات بطريقة أخرى، فإن انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون التي تم تخفيضها تعادل أثر قيادة سيارة عادية لمسافة 40 مليار كيلومتر، أي بما يعادل 267 ضعف المسافة الفاصلة بين الأرض والشمس. وتم التوصل إلى هذه النتائج وغيرها في تقرير حصري من دوبيزل أصدر بالتعاون مع ’ألكوت جروب‘ (Alcott Group).
وتم إصدار بعض المعلومات المختارة التي ينطوي عليها التقرير قبيل الاحتفال بمناسبة ’يوم البيئة العالمي‘ الذي صادف 5 يونيو 2017. وغطى التقرير الصفقات التي أجريت عبر منصة أوليكس مصر خلال عام 2016، حيث تناول جميع مراحل دورة حياة المنتج حتى وصوله إلى المستخدمين، لعدد من فئات المنتجات الأكثر تداولاً عبر المنصة.
واتخذت مصر خطوات طموحة نحو إعادة تشكيل نموذج جديد للتنمية المستدامة على مدى السنوات الـ15 المقبلة. وقد تم تطوير هذا الالتزام الراسخ والابتكار الديناميكي تجاه تغير المناخ في أعقاب اتفاقية باريس لتغير المناخ مع إطلاق مشروع مصر للتنمية المستدامة “رؤية مصر 2030” بقيادة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. ويشمل جدول أعمال التنمية المستدامة ثلاثة أبعاد رئيسية هي: ركائز اقتصادية واجتماعية وبيئية مع مبادئ أوسع مثل الرعاية الصحية والتنمية الحضرية لتوجيه اقتصاد متوازن ومتنوع. وذكر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في مصر بنسبة 2.13 %هذا العام، مما أدى إلى مزيد من التركيز على الحلول البيئية الطبيعية المحتملة 1.
وقال ممتاز موسى، المدير العام لأوليكس في الأسواق الناشئة: “التغيير الحقيقي تجاه الاحتباس الحراري يبدأ في عادات المستهلكين من منازلهم، لذلك نحثهم على مواجهة هذا الواقع واتخاذ القرارات المناسبة في هذا الشأن”. وتابع موسى:”تُعدّ منصة أوليكس مصر مساهماً رئيسياً في الحد من الانبعاثات الكربونية وضمان أنماط استهلاكية مستدامة. ونتيجة لذلك، يتبنى مستخدمو أوليكس مصر شعار ’إعادة بيع واستخدام المنتجات والحد من الانبعاثات‘ منذ لحظة تسجيل دخولهم في المنصة، وهو جوهر الفلسفة التي تنتهجها أوليكس”.
وتعود كل صفقة تجرى عبر منصة أوليكس مصر بالنفع على البيئة وتسهم في جعل الأرض أكثر استدامة، حيث تساعد كل سلعة تباع عن طريق أوليكس مصر على زيادة دورة حياة المنتج وبالتالي دعم ترشيد الاستخدام، فالشراء عبر المنصة يُغني عن إنتاج المزيد من السلع، وبالتالي خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
واختتم موسى حديثه بالقول: “تمثل إطالة دورة حياة المنتجات إحدى الاستراتيجيات الأساسية المتبعة لتحقيق الاستدامة. وأحرزت السوق المصرية نجاحاً لافتاً في ما يتعلّق بتناقل السلع المستعملة، وهو ما يشكل مثالاً رائعاً عن التحول نحو أنماط الحياة المستدامة”.
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