 Moheet on google
الخميس 8 يونيو 2017 04:22 مساءً
روابط سريعة
الصناعات الهندسية: قانون تفضيل المنتج المحلي يساهم في دفع عجلة الإنتاج
اتحاد الصناعات المصرية

الصناعات الهندسية: قانون تفضيل المنتج المحلي يساهم في دفع عجلة الإنتاج

2017-06-08 15:35:48
أ ش أ

اكد ذ رئيس غرفة الصناعة الهندسية باتحاد الصناعات المصرية حرص وزارة التجارة والصناعة على تطبيق آليات فعالة لتفعيل قانون رقم ٥ لسنة ٢٠١٥ ، والخاص بمنح أفضلية للمنتجات المحلية في العقود والمشتريات الحكومية عن مثيلاتها المستوردة.
وقال المهندس - في تصريح اليوم الخميس - إن هذا القانون يساهم بشكل كبير في دفع عجلة الإنتاج والنهوض بالقطاع الصناعي الذي يعد أحد الركائز الأساسية التي يقوم عليها الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أهمية التوسع في نشر التوعية بهذا القانون للجهات الحكومية المختصة ، لما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي .

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3