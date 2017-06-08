"الرقابة المالية": أقساط تامينات "حياة" الجديدة بلغت 310 ملايين جنيه2017-06-08 15:28:51
كشف رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية شريف سامي أن أقساط إصدارات شركات التأمين التكافلي في مجال تأمينات الأشخاص (حياة) الجديدة والسارية بلغت 310 ملايين جنيه خلال الربع الأول من عام 2017 بنسبة 6% من أقساط تأمينات الأشخاص في السوق المصري والتي بلغت خلال الفترة ذاتها 5 مليارات جنيه.
وأضاف شريف سامي - في بيان للهيئة اليوم الخميس - أن أقساط شركات التأمين التكافلي الجديدة والمجددة في مجال تأمينات الممتلكات بلغت خلال الربع الأول من العام نحو 434 مليون جنيه بنسبة 13.4% من أقساط تأمينات الممتلكات في السوق المصري والتي بلغت خلال الفترة 3.2 مليار جنيه.
وأوضح أن أكبر فروع التأمين من حيث الأقساط جاءت: التأمين التكميلي على السيارات بقيمة 107 ملايين جنيه، ثم الحريق بقيمة 94 مليون جنيه، يليه فرع السيارات الإجباري بـ60 مليون جنيه، فالحوادث بـ59 مليون جنيه.
وأشار إلى أن إجمالي حصة شركات التأمين التكافلي تمثل خلال الفترة نحو 9% من إجمالي سوق التأمين في مصر، الذي تعمل فيه 35 شركة من ضمنها 9 بصيغة التأمين التكافلي.
وبلغت التعويضات المسددة من شركات التأمين التكافلي خلال أول ثلاثة أشهر من العام نحو 31 مليون جنيه في تأمينات الأشخاص، و142 مليون جنيه في تأمينات الممتلكات، منها 49 مليون جنيه تعويضات تأمينات السيارات التكميلي، و26 مليون جنيه تعويضات وثائق السيارات الإجباري.
-
متحدث الجيش الليبي: قطر حاولت اغتيال المشير خليفة حفتر شرق بنغازي
اتهم المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة الليبية عقيد أحمد المسماري دولة قطر بدعم عناصر إرهابية مطلوبة في ليبيا . وأعرب عقيد أحمد المسماري ، في مؤتمر صحفي ، نشرته ...Thu, 08 Jun 2017 10:56:53 GMT
-
تخفيض التصنيف الائتماني لقطر يؤثر على الديون السيادية
أدى خفض التصنيف الائتماني لقطر إلى ارتفاع تكلفة التأمين على الديون السيادية، خوفا من مخاطر التخلف عن السداد. وبلغت عقود مبادلة مخاطر الائتمان القطرية لأجل خمس ...Thu, 08 Jun 2017 09:23:08 GMT
-
آبل تعلن خبرا سيئا لمستخدمي آي فون 5
في حال كنت أحد مستخدمين هاتف آي فون 5 أو 5c، فأنت على موعد مع خبر سيء من آبل. وقالت آبل إن نظام التشغيل الجديد iOS11، الذي سيُطرح في وقت لاحق من هذا العام، لن يدعم هاتف ...Thu, 08 Jun 2017 12:15:48 GMT
-
"أوليكس مصر" تطلق تقريرها عن يوم البيئة العالميThu, 08 Jun 2017 14:00:00 GMT
-
سوسن بدر : المسرح القومي بيتي الأول ..و"قمرالعشاق" دعوة للحب
للعام الثاني على التوالى تواصل النجمة سوسن بدر تعاونها مع المسرح القومى من خلال مشاركتها في عرض “قمر العشاق” ، من إنتاج البيت الفنى للمسرح،و الذى يعرض يوميا فى ...Thu, 08 Jun 2017 14:00:00 GMT
-
"التنمية الصناعية": الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون التراخيص الجديد خلال شهر
أعلن رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية المهندس أحمد عبد الرازق عن الانتهاء من الصيغة النهائية للائحة التنفيذية لقانون تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية، ...Thu, 08 Jun 2017 14:00:00 GMT
-
منذ قرار «التعويم».. مصر تجذب 8.4 مليار دولار
كشف نائب وزير المالية المصري للسياسات المالية، أحمد كوجك، اليوم الخميس، عن أن بلاده جذبت استثمارات أجنبية، بقيمة 8.4 مليار دولار، في أدوات الدين المحلية، منذ تحرير ...Thu, 08 Jun 2017 09:26:56 GMT
-
أبل تبدأ بث أول مسلسلاتها التلفزيونية
بدأ تحرك أبل المنتظر منذ فترة للدخول في مسلسل تلفزيوني بعرض لتلفزيون الواقع عن قطاع مهم في عمل عملاق التكنولوجيا وهو عالم مطوري التطبيقات الذين يسعون لنقل أفكارهم ...Thu, 08 Jun 2017 12:45:02 GMT
-
التعليم": ضبط شخصين أثناء محاولتهما الامتحان بدلا من طالبين بالثانوية العامة
قال رئيس قطاع التعليم العامة ورئيس امتحانات الثانوية العامة الدكتور رضا حجازي إنه تبلغ لغرفة العمليات المركزية بالوزارة أنه تم ضبط شخصين حاولا الامتحان بدلا من ...Thu, 08 Jun 2017 13:00:52 GMT