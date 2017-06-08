كشف رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية شريف سامي أن أقساط إصدارات شركات التأمين التكافلي في مجال تأمينات الأشخاص (حياة) الجديدة والسارية بلغت 310 ملايين جنيه خلال الربع الأول من عام 2017 بنسبة 6% من أقساط تأمينات الأشخاص في السوق المصري والتي بلغت خلال الفترة ذاتها 5 مليارات جنيه.

وأضاف شريف سامي - في بيان للهيئة اليوم الخميس - أن أقساط شركات التأمين التكافلي الجديدة والمجددة في مجال تأمينات الممتلكات بلغت خلال الربع الأول من العام نحو 434 مليون جنيه بنسبة 13.4% من أقساط تأمينات الممتلكات في السوق المصري والتي بلغت خلال الفترة 3.2 مليار جنيه.

وأوضح أن أكبر فروع التأمين من حيث الأقساط جاءت: التأمين التكميلي على السيارات بقيمة 107 ملايين جنيه، ثم الحريق بقيمة 94 مليون جنيه، يليه فرع السيارات الإجباري بـ60 مليون جنيه، فالحوادث بـ59 مليون جنيه.

وأشار إلى أن إجمالي حصة شركات التأمين التكافلي تمثل خلال الفترة نحو 9% من إجمالي سوق التأمين في مصر، الذي تعمل فيه 35 شركة من ضمنها 9 بصيغة التأمين التكافلي.

وبلغت التعويضات المسددة من شركات التأمين التكافلي خلال أول ثلاثة أشهر من العام نحو 31 مليون جنيه في تأمينات الأشخاص، و142 مليون جنيه في تأمينات الممتلكات، منها 49 مليون جنيه تعويضات تأمينات السيارات التكميلي، و26 مليون جنيه تعويضات وثائق السيارات الإجباري.