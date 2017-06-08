أكد الدكتور أحمد سعيد رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب إن وفد البرلمان الذي يترأسه ويبدأ زيارة إلى الولايات المتحدة بعد غد، سيناقش عدة ملفات خلال الزيارة، من بينها: الإرهاب، والقضية الفلسطينية، والعلاقات المصرية الأمريكية.

وقال سعيد –في تصريحات صحفية اليوم- إن الوفد يضم 14 نائبا، وهو الأول من نوعه منذ فترة طويلة، كما أنه يأتي بعد زيارة مهمة للرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرا إلى أن الزيارة لها أهمية خاصة لأنها جاءت بعد سنوات من عدم وجود برلمان مصري، وأن التواصل مع الكونجرس الأمريكي مهم للغاية خاصة وأنه في بعض الأحيان يحدث سوء فهم ويجب توضيحه، مثل إلقاء الضوء على الأحداث الإرهابية وتعريف الأمريكيين ما يحدث من إرهاب.

وتابع سعيد أن الوفد المصري سيناقش العديد من الملفات خلال الزيارة مع الجانب الأمريكي منها ما يحدث في الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية والتي بدون حلها لن يكون هناك استقرار في المنطة، حيث إن الولايات المتحدة لها فاعليتها في التأثير على الجانب الإسرائيلي.

وأشار سعيد إلى أن الزيارة ستتضمن لقاءات مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ من الديمقراطيين والجمهوريين ومراكز بحثية وأعضاء بالإدارة الأمريكية وتوصيل الصورة الحقيقية حول السياسة المصرية، وأن اللقاءات لن تقتصر على نواب مؤيدين للسياسة المصرية ولكن من كل الأطياف بالكونجرس الأمريكي، فضلا عن إثارة ملف المعونة الأمريكية لمصر.