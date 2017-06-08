تشهد إشغالات فنادق وسط القاهرة ارتفاعاً فى الوقت الحالى، بسبب زيادة تدفق السياح العرب. ومن المتوقع استمرار هذا الارتفاع، طوال شهر رمضان واحتفالات عيد الفطر المبارك.

وقال توفيق مختار، مدير فندق «نايل ريتز كارلتون»، إن هناك ارتفاعاً فى اﻹشغالات الحالية بنسبة كبيرة، لتسجل 70%.

أضاف أن جانباً كبيراً من الحجوزات، للعرب، إذ يسعى عدد كبير منهم لقضاء شهر رمضان فى القاهرة دون باقى المقاصد المصرية اﻷخرى.

ولفت إلى أن الأسعار تشهد ارتفاعاً بنسبة ﻻ تقل عن 30% بحد أدنى، إذ إن جميع مدخلات التشغيل شهدت ارتفاعاً مضاعفاً فى اﻷسعار، إثر تعويم الجنيه. كما أن أسعار بعض الخمور ارتفعت بنسبة 300% بعد التعويم.

وشدد على أن الفنادق تسعى للعمل بالمنتجات المحلية بديلاً عن المستوردة، لكن بعض النزلاء يتمسكون بالمنتج المستورد، وهو ما يدفع الفنادق لتلبية رغبتهم.

ولفت إلى أن سعر الغرفة لليلة الواحدة يبدأ من 2700 جنيه، يرتفع تدريجياً باختلاف نوع الغرفة وإطلالتها.