استدعت جمهورية تشاد، اليوم الخميس السفير قطري لديها للتشاور ، داعية في الوقت ذاته الدوحة إلى للكف عن أنشطتها الضارة.

وقال بيان لوزارة الخارجية التشادية - وفقا لقناة ( سكاي نيوز ) - ” إن الحكومة التشادية تدعوا كافة الدول المعنية بتغليب الحوار من أجل حل الأزمة وتطلب من قطر احترام التزاماتها بالتوقف عن أي توجه من شأنه الإضرار بتماسك الدول في المنطقة والسلام في العالم”.

وانضمت تشاد بذلك إلى الدول التي اتخذت موقفا حازما تجاه قطر، بسبب دعمها للجماعات الإرهابية.

وكانت السعودية والإمارات ومصر والبحرين واليمن والحكومة الليبية المؤقتة وموريتانيا قد قطعت العلاقات بشكل كامل مع قطر، وانضمت لهم جزر القمر و موريشيوس و المالديف ، بينما خفضت كل من الأردن وجيبوتي والسنغال من تمثيلها الدبلوماسي مع الدوحة.