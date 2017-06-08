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مقتل وإصابة 5 جنود صوماليين جراء انفجار عبوة ناسفة
جنود صوماليين

مقتل وإصابة 5 جنود صوماليين جراء انفجار عبوة ناسفة

2017-06-08 16:17:36
أ ش أ

قتل ثلاثة جنود صوماليين على الأقل وأصيب اثنان آخران؛ جراء انفجار عبوة ناسفة في مدينة جوهر.
وذكرت إذاعة (شابيلي) الصومالية، اليوم الخميس، أن الهجوم استهدف قافلة تحمل الجنود خارج مطار المدينة.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن، ولكن حركة الشباب تقود منذ سنوات نزاعًا مسلحًا ضد حكومة الصومال المركزية وتعيق الأنشطة الإنسانية من جانب الأمم المتحدة.
وكانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات ضد “الشباب” منذ عام 2008 وضمتها إلى قائمة المنظمات الإرهابية.

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