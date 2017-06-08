وزير الداخلية يستعرض نتائج جهود إزالة التعديات على أراضى الدولة2017-06-08 15:24:44
عقد اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية إجتماعاً موسعاً، ضم عددا من مساعدى الوزير وجميع مديرى الأمن على مستوى الجمهورية؛ لاستعراض نتائج جهود إزالة التعديات على أراضى الدولة، وبحث محاور الخطط الأمنية، لمواجهة التحديات المتنامية المطروحة على الساحة خلال المرحلة الراهنة.
ووجه وزير الداخلية فى مستهل الاجتماع وجه الشكر للقوات، لما بذلوه من جهود مضنية، شكلت سنداً قوياً فى نجاح استعادة أراضى الدولة من أيدى المعتدين والمخالفين بالتعاون مع الجهات المعنية، وهو الأمر الذى انعكس على ترسيخ هيبة الدولة وإعادة حقوقها المسلوبة، مؤكداً أن هذا الملف سيظل مفتوحاً بصفة مستمرة وسيبقى فى مقدمة أولويات أجهزة الوزارة، للحيلولة دون معاودة إرتكاب هذه المخالفات تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.
وفى ذات الإطار، استعرض وزير الداخلية خطة الوزارة للحفاظ على ما تم استرداده من أراضى.. مشدداً على إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية، للمضى قدماً نحو الحفاظ على ما تحقق من نجاحات والمواجهة الحاسمة والرادعة إزاء تلك الممارسات، التى تنعكس سلبياً على مناخ الاستثمار وحركة الإقتصاد بالبلاد، مؤكداً فى الوقت نفسه أنه لا تهاون فى مواجهة المخالفين الذين استباحوا أراضى الدولة وحرمة نهر النيل وسيتم مواجهة أى محاولات لإعاقة تنفيذ ذلك بمنتهى الحسم فى إطار القانون.
وحول الإستعدادات الأمنية لمواجهة التهديدات الراهنة على الساحة، أكد اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية أهمية استيعاب الخطط الأمنية لحجم التهديدات الإرهابية الموجهة للمنطقة، خاصةً فى ظل ملابسات الوضع الإقليمى الراهن، والتوقعات بأن تبادر العناصر الإرهابية بإستغلال ذلك لمحاولة الجنوح لإرتكاب أعمال إرهابية بهدف زعزعة الاستقرار بالمنطقة، وهو ما يشكل تحدياً جديداً وتهديداً لأمن مصر والمنطقة العربية بأسرها.
وشدد فى توجيهاته لمديرى الأمن على أهمية إتخاذ أقصى درجات الإستعداد الأمنى لتأمين المنشآت الهامة والحيوية، والمشروعات القومية والاستثمارية، والكنائس والأديرة ودور العبادة والمنشآت الدينية بوجه عام، والطرق المؤدية لها ونشر خدمات تعزيزية لنطاقها، وأهمية إجراء تنسيق كامل مع القائمين على الأديرة لتقليل الزيارات والاحتفالات خلال المرحلة الراهنة فى ظل التهديدات المحتملة.. مشيراً إلى أن هناك إدراك كامل من جانب رموز تلك المنشآت المسيحية لحجم تلك التهديدات وتفهمهم للإجراءات الأمنية بهذا الشأن.
ومن ناحية أخرى، لفت وزير الداخلية إلى أهمية إمتداد تشديد إجراءات التأمين وتعزيزها إلى الأماكن السياحية والمتنزهات ومرافق الدولة الحيوية، وضرورة مواصلة توعية القوات وتبصيرهم بإتخاذ كافة إجراءات الحيطة والحذر، لمواجهة التحديات الأمنية المطروحة.
وأشاد اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية فى نهاية الإجتماع، بالجهود الأمنية التى تبذلها كافة أجهزة وزارة الداخلية بكافة المجالات لإقرار الأمن.. معرباً عن ثقته فى إيمان رجال الشرطة برسالتهم السامية فى الزود عن أمن الوطن والمواطن.
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