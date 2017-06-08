ألغت سلطات مطار القاهرة ، اليوم الخميس، سفر 17 معتمرا مصريا إلى الأراضى المقدسة لأداء مناسك الحج بعد رفض شركة طيران إير كايرو تسفيرهم على رحلتها إلى جدة بسبب مشاكل فى حجزهم، حيث لايسمح للشركة بنقل حاملى تأشيرات العمرة.

صرحت مصادر مطلعة بمطار القاهرة: انه فى أثناء إنهاء إجراءات سفر ركاب رحلة إير كايرو رقم 475 والمتجهة إلى جدة تبين وجود 17 راكبا يحملون تأشيرات عمرة، حيث قاموا بالحجز من خلال موقع الشركة على الإنترنت ولا يسمح للشركة بنقل حاملى تأشيرات العمرة على طائراتها المتجهة إلى السعودية بينما يقتصر نقل حاملى تأشيرات الزيارة والعمل، وتم إلغاء سفر الركاب على الرحلة والسماح بخروجهم من الدائرة الجمركية للحجز على شركة طيران أخرى بينما استأنفت الطائرة رحلتها بدونهم وعليها 116 راكبا.