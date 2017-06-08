"جوفى ترونكس" وكيلاً لسوني في مصر2017-06-08 15:31:45
كشفت شركة جوفى ترونكس المتخصصة فى مجال توزيع الهواتف المحمولة فى مصر والعالم العربى عن توقيعها على عقد توزيع لهواتف سونى فى السوق المصرىة.
وقال يوسف الجزار ، الرئيس التنفيذي لشركة جوفي ترونكس، أنه بتوقيع جوفى ترونكس على عقد الشراكة مع شركة سونى أصبحت تستحوذ على أربع علامات تجارية كبرى العاملة فى السوق المصرىة وهى HTC ولينوفو وسونى، بالإضافة للعلامة التجارية الجديدة wiko .
وأوضح الجزار أن سونى تمتلك سجل كبير من الابتكارات فى مجال التقنى للهواتف المحمولة وتمتلك استراتيجية مشتركة لتقديم خدمات ومنتجات رائدة وتناسب كل احتياجات السوق المصرى.
ومن جانبه ، قال فيكي لالوانى ، مدير عام شركة جوفى ترونكس إننا سنعمل على توسيع قاعدة مستخدمينا بدخول سونى إلى قائمة العلامات التجارية الموجودة لدينا ، وتمثل هذه الإضافة تحدى جديد ، حيث تعد جوفي ترونيكس الشركة الأكبر فى مجال التوزيع فى سوق الهواتف المحمولة من حيث استحواذنا على مجموعة من أقوى العلامات التجارية وأفضلها ، ومنذ بداية العام الماضى دخلنا فى سباق مع الزمن لإضافة المزيد من مراكز خدمة العملاء فى الصعيد والدلتا لنتمكن من خدمة هذة العلامات التجارية وتقديم أفضل مستوى للخدمة.
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