ذكرت صحيفة “إسرائيل اليوم” العبرية أن مستوطناً إسرائيلياً من منطقة “بني براك” هدد عبر مجموعة “واتس اب” بتفجير المسجد الأقصى.

وكانت شرطة تل أبيب تلقت بلاغاً بوجود تهديد بتفجير المسجد الأقصى عبر “واتس اب”، ومباشرة فتحت تحقيق في البلاغ حتى تمكنت من الوصول للمستوطن الذي نشر التهديد، وتبين إنه شاب يبلغ من العمر 20 عاماً.

وتم في نهاية الأسبوع إحضار المتهم لمحكمة الصلح في مدينة تل أبيب، وطلب ممثل الشرطة الإسرائيلية تمديد توقيفه.. وقال ممثل الشرطة خلال جلسة التوقيف للمتهم:” ما قام به هو فعل خطير، والتهديد بتفجير المكان يعتبر تهديدا استراتيجيا لدولة إسرائيل”..

فيما قالت محامية الدفاع أن المتهم يعاني من مشاكل نفسيه، وإنه أراد لفت نظر أصدقائه من حوله،

من جانبه مدد القاضي الإسرائيلي اعتقاله لثلاثة أيام، وطلب إخضاعه لفحص نفسي.