"القومي للمرأة": نائبات البرلمان يعرضن أجندتهن التشريعية خلال عام المرأة2017-06-08 14:44:48
قالت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة إن المجلس بالتعاون مع مجلس النواب سيبدأ في تصوير فيديوهات مع نائبات البرلمان لعرض أهم القوانين على الأجندة التشريعية الخاصة بهن خلال عام المرأة.
وأضافت مايا –في بيان اليوم- أن تصوير هذه الفيديوهات يأتي في إطار التعاون بين المجلس القومي للمرأة ومجلس النواب بهدف التعرف على القضايا الأساسية التي يجب تبنيها كمشروع قومي شامل وتكون حجر الأساس لنهضة اقتصادية واجتماعية شاملة في مصر إلى جانب توجيه رسالة إلى الشعب المصريبوجه عام والمرأة المصرية بوجه خاص.
وأكدت مايا أن البرلمان الحالي علامة فارقة في تاريخ الحياة النيابية في مصر، نظرا لأنه يضم ولأول مرة (89) سيدة بنسبة (15%) من إجمالي أعضائه، مؤكدة أهمية توثيق هذه المرحلة التاريخية بهدف تسليط الضوء على دورهن في البرلمان، ورؤيتهن تجاه القضايا البارزة في المجتمع بشكل عام وتجاه قضايا المرأة بشكل خاص.
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