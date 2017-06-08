أكد يحى راشد، وزير السياحة، أن الاستقالات التي تقدم بها بعض أعضاء اتحاد الغرف السياحية والغرف التابعة له واللجنة الفنية للمجلس الأعلى للسياحة لا تمثل اعتراضا على سياساته في إدارة القطاع السياحي، وإنما تمثل تضارب مصالح لأصحاب هذه الاستقالات.

وقال راشد، في مؤتمر صحفي عقب حفل إفطار نظمه اتحاد الغرف السياحية برئاسة كريم محسن، إنه يؤمن بالرأي والرأي الأخر وأنه من الطبيعي أن يحدث اختلافات في الأراء ولكن في النهاية يتم الاتفاق على ماهو في الصالح العام.

وضرب الوزير مثالا على ذلك بالاختلاف حول أسعار وضوابط الحج السياحى، موضحًا أنه “تلقى تصورا بها من أعضاء اللجنة العليا للحج السياحي وتصورا مماثلا من قطاع الشركات بالوزارة وبمراجعة الرأيين تم اختيار الأنسب بما يحقق الصالح العام ويحمي محدودي الدخل لأن أي زيادة في أسعار الحج باعتباره سلعة خدمية ستؤثر على ارتفاع باقي الأسعار في الأسواق، وباعتباري ممثلا للدولة فلا يمكن أن أسمح بذلك”.

وحول ما أثير من ضجة حول لائحة انتخابات الغرف السياحية، قال الوزير “إنني عندما توليت الوزارة كانت هناك أحكام قضائية ضد مجالس الاتحاد والغرف التابعة له، وعندما صدرت هذه الأحكام بحل المجالس فكان من الطبيعي أن أصدر قرارات بتشكيل لجان تسيير الأعمال بهذه الكيانات لحين إصدار لائحة جديدة تنظم هذه الانتخابات، إلا أنه بعد إصدار اللائحة الجديدة اعترض عليها البعض وطعنوا فيها وطالبنا تعديلها من مجلس الدولة، وبمجرد وصول التعديلات سيتم الدعوة لانتخابات جديدة خلال 48 ساعة”.