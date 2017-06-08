قال رئيس قطاع التعليم العامة ورئيس امتحانات الثانوية العامة الدكتور رضا حجازي إنه تبلغ لغرفة العمليات المركزية بالوزارة أنه تم ضبط شخصين حاولا الامتحان بدلا من طالبين في مادة اللغة الأجنبية الأولى اليوم الخميس وتم تسليمهما للشرطة.

وأضاف - خلال فعاليات المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس امتحانات الثانوية العامة عقب امتحان اللغة الأجنبية الأولى - أنه في لجنة مدرسة رفاعة الطهطاوي الثانوية بنين بالجيزة تم ضبط طالب جامعي أثناء محاولته أداء الامتحان بدلا من طالب آخر وتم التحفظ عليه.

وأضاف أنه في لجنة مدرسة نصار الابتدائية بالجيزة تم ضبط أحد الأشخاص بمقر اللجنة، بعد محاولته أداء الامتحان بديل عن طالب آخر، وتمكن فرد آمن شركة فالكون من ضبطه أثناء محاولته الهروب، وتم تسليمه لقوات الشرطة.

وأشار إلى أنه تم إحالة ملاحظين اثنين للتحقيق في مدرسة طوخ الثانوية بالمنوفية لإثارتهما الكثير من الشغب لرفضهما الدخول بدون الموبايلات وأحيلا للتحقيق، وفي لجنة مدرسة الشهيد محمد عبد الحميد بالقليوبية أصيب طالب بحالة إعياء شديدة وتم كتابة تقرير طبي بذلك، وللطالب كامل الحق في أداء الامتحان في الدور الثاني والحصول علي الدرجة كاملة.