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أبل تبدأ بث أول مسلسلاتها التلفزيونية
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أبل تبدأ بث أول مسلسلاتها التلفزيونية

2017-06-08 14:41:24

بدأ تحرك أبل المنتظر منذ فترة للدخول في مسلسل تلفزيوني بعرض لتلفزيون الواقع عن قطاع مهم في عمل عملاق التكنولوجيا وهو عالم مطوري التطبيقات الذين يسعون لنقل أفكارهم للناس.

ومسلسل “بلانت أوف ذي آبس” Planet of the Apps المؤلف من عشر حلقات يهدف لإضافة برامج فيديو حصرية على خدمة بث الموسيقى في أبل للمساعدة على جذب مشتركين جدد.

وطرحت أبل الحلقة الأولى مجانا على آيتونز وعلى الموقع الإلكتروني على أن تبث الحلقات التالية كل ثلاثاء على أبل ميوزيك وستكون متاحة للمشتركين فقط.

وتدور قصة المسلسل حول التطبيقات ومطوريها ويشبه عروض تلفزيونية أخرى مثل (ذا فويس) و (شارك تانك).

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