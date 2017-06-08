افتتحت مدينة ستراسبورج الفرنسية أول شارع على مساحة 200 متر مربع أطلق عليه أسم” فيلورو” مخصص لراكبى الدراجات و ممنوع سير السيارات فيه نهائيا حتى يستطيع راكبو الدراجات السير بأمان فى الشارع المخصص لهم .

و يأتى هذا الإجراء فى إطار الخطة التى وضعتها وزارة البيئة الفرنسية للحد من تلوث الهواء و تطبيق إتفاقية المناخ التى تم التوقيع عليها بعد مؤتمر المناخ الذى عقد فى باريس فى 2015 و حماية صحة مواطنيها من استنشاق الهواء الملوث بانبعاثات وقود الديزل و الكربون للسيارات التى تسير فى شوارع

باريس .