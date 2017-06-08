 Moheet on google
الخميس 8 يونيو 2017 02:56 مساءً
روابط سريعة
ستراسبورج الفرنسية تفتتح أول شارع لراكبى الدراجات
فرنسا

ستراسبورج الفرنسية تفتتح أول شارع لراكبى الدراجات

2017-06-08 14:39:45
وكالات

افتتحت مدينة ستراسبورج الفرنسية أول شارع على مساحة 200 متر مربع أطلق عليه أسم” فيلورو” مخصص لراكبى الدراجات و ممنوع سير السيارات فيه نهائيا حتى يستطيع راكبو الدراجات السير بأمان فى الشارع المخصص لهم .

و يأتى هذا الإجراء فى إطار الخطة التى وضعتها وزارة البيئة الفرنسية للحد من تلوث الهواء و تطبيق إتفاقية المناخ التى تم التوقيع عليها بعد مؤتمر المناخ الذى عقد فى باريس فى 2015 و حماية صحة مواطنيها من استنشاق الهواء الملوث بانبعاثات وقود الديزل و الكربون للسيارات التى تسير فى شوارع
باريس .

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3