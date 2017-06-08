أعلن علماء العثور على عظام بشرية يفوق عمرها 300 ألف سنة في جبل إرحود غرب مدينة مراكش المغربية، وفق ما ذكرته صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية.

وقالت “نيويورك تايمز” الأربعاء إن أقدم حفريات الإنسان جرى العثور عليها في منطقة جبل إرحود التي تبعد بحوالي 100 كيلومتر عن مراكش (جنوب وسط المغرب)، مما يدل على تحول كبير في المعطيات التاريخية.

وقال جاك هوبلين، عالم بمعهد ماكس بلانك للأنثروبولوجيا التطورية في ألمانيا، إن هذه الحفريات التي عثر عليها بالمغرب هي أقدم بقايا للإنسان العاقل.

وأضاف “هذا تطور كبير في تاريخ البشرية، على اعتبار أنه قبل سنوات جرى الإعلان عن العثور على أقدم الحفريات في إثيوبيا، التي كان يعود تاريخها آنذاك إلى 195 ألف سنة”.

وتابع “الحفريات التي عثر عليها في المغرب ترجع إلى أكثر من 300 ألف سنة.. هذا الاكتشاف يفتح تاريخا جديدا لأصول البشر”.

فيما ذكر فيليب غونز، عالم من نفس المعهد الذي يتواجد في مدينة ليبزيغ الألمانية “هذا تطور جديد يشير إلى أن المغرب كان واحدا من بين الأماكن التي وصلت إليها للبشرية”.