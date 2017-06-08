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كوساتشوف: آبي يأمل في عقد اجتماع مثمر مع بوتين على هامش قمة العشرين بهامبورج
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

كوساتشوف: آبي يأمل في عقد اجتماع مثمر مع بوتين على هامش قمة العشرين بهامبورج

2017-06-08 14:38:42
أ ش أ

أعلن رئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس الاتحاد (الشيوخ) الروسي، قنسطنطين كوساتشوف، اليوم الخميس، أن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي أعرب عن توقعه بعقد اجتماع مثمر مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش قمة مجموعة العشرين المقرر انعقادها في يوليو المقبل في هامبورج بألمانيا.
وقال كوساتشوف - في تصريحات بثتها وكالة أنباء (تاس) الروسية - إن آبي أعرب عن هذا التوقع خلال اجتماع عقده اليوم مع وفد من مجلس الاتحاد الروسي يترأسه كوساتشوف، الذي يقوم حاليا بزيارة رسمية إلى اليابان، يبحث خلالها سبل تعزيز التعاون بين برلماني البلدين.
وأوضح المشرع الروسي بقوله: “خلال الاجتماع، شدد آبي على أهمية التعاون بين البرلمانات في تعزيز العلاقات الروسية-اليابانية.. كما أكد أمله في أن يكون الاجتماع الرفيع المستوى الذي سيعقد على هامش قمة مجموعة العشرين في هامبورج، اجتماعا مثمرا”.
وكان الرئيس الروسي قد التقى برئيس الوزراء الياباني مرتين خلال الستة أشهر الأخيرة، وفي 15 و16 ديسمبر من العام الماضي، زار الرئيس الروسي، اليابان لأول مرة منذ 11 عاما. وتصدر جدول الزيارة موضوع اتفاقية السلام وجزر الكوريل الجنوبية، كما تم مناقشة سبل تعزيز التعاون الثنائي.
كما تبنى الجانبان بيانا مشتركا أكدا فيه أن التشاور حول أنشطة اقتصادية مشتركة في جزر الكوريل الجنوبية ستكون خطوة مهمة حول طريق التوصل إلى معاهدة سلام بين البلدين .. وفي أواخر أبريل الماضي، قام آبي بزيارة لروسيا عقد خلالها محادثات مع بوتين.

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