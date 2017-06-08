اعلن كبار قادة الأعمال في باكستان، اليوم الخميس، إنه من غير المتوقع أن تؤثر الأزمة الدبلوماسية بين قطر ودول خليجية وعربية بالسلب على باكستان في الوقت الحالي.

وذكرت صحيفة “دون” الباكستانية انه رغم ذلك نصح قادة الأعمال الحكومة الباكستانية بالبقاء على الحياد من الأزمة لضمان استقرار علاقاتها التجارية وتواصل استيراد الغاز الطبيعي من قطر.

وأضافت الصحيفة أن شركة النفط الباكستانية أكدت أنه حتى الآن لم يحدث اضطراب في إمداد الغاز الطبيعي، فيما أشار مسؤول بالشركة الى أن باكستان حاليا تستورد 75ر3 مليون طن غاز طبيعي سنويا من قطر.

إلا أن المسؤول أكد أن الشركة ستلجأ إلى تعويم العطاءات في حالة وقوع عجز بالتصدير من جانب الدوحة.