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أفغانستان: توافق دولي على أهمية عملية كابول لتسوية الأزمة
قاعة الاجتماعات في مبنى وزارة الخارجية الأفغانية

أفغانستان: توافق دولي على أهمية عملية كابول لتسوية الأزمة

2017-06-08 14:32:23
أ ش أ

أكدت وزارة الخارجية الأفغانية اتفاق فريق من الدول العربية وموسكو وواشنطن ولندن والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والناتو على أن “عملية كابول” لا غنى عنها لتسوية الأزمة في أفغانستان.
وأعرب محمد أشرف حيدري رئيس دائرة الشؤون السياسية لدى وزارة الخارجية الأفغانية - وفقا لقناة ( روسيا اليوم ) اليوم الخميس - عن تمسك سلطات بلاده بضرورة حشد جهود جميع الأطراف المعنية على حلبة “كابول” بما يخدم المصالحة الوطنية في أفغانستان.
وأشار حيدري إلى أن عملية كابول سوف تمثل الحلبة الوحيدة للتسوية في أفغانستان، إذ سيمثل هذا المحفل امتدادا لجميع المبادرات ذات الشأن بما فيها المشاورات التي أجريت في موسكو .
يذكر أن موسكو كانت قد نظمت أواخر العام الماضي مشاورات للتسوية في أفغانستان، ضمت للمرة الأولى ممثلين عن روسيا والصين وباكستان وأفغانستان دون أن تشارك فيها السلطات في كابول التي أعربت عن امتعاضها الشديد حيال تجاهلها في هذه المشاورات.

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