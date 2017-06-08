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جامعة الأزهر توافق على إضافة مادة "علوم البيئة والتنمية المستدامة" لمناهج الكليات
جامعة الأزهر

جامعة الأزهر توافق على إضافة مادة "علوم البيئة والتنمية المستدامة" لمناهج الكليات

2017-06-08 14:38:15
أ ش أ

وافقت جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي على إدراج مادة علوم البيئة والتنمية المستدامة فى كافة كليات الجامعة وعددها 81 كلية؛ حيث تتولى لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة تنسيق ومتابعة تطبيق هذه المادة في الكليات.

وأوضح بيان لجامعة الأزهر اليوم الخميس أن قرار رئيس الجامعة بشأن إدارج مادة “علوم البيئة والتنمية المستدامة” انطلاقاً من دور الأزهر الشريف فى التجديد والتطوير للحفاظ على الموارد وتحقيق أقصى قدر من الكفاءة والفعالية في الاستخدام لزيادة الإنتاجية.

كما يأتى القرار كذلك للحد من استنزاف الموارد والانبعاثات لتحسين مستوى المعيشة مع تعظيم دور التعليم الجامعي في المحافظة على الموارد بزيادة المعارف والمعلومات المتعلقة بدورة حياة الموارد وانتاجيتها وآثارها الاقتصادية والبيئية.

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