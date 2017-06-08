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تمثال يصور مدينة فينيسيا الإيطالية و هى تغرق
تمثال

تمثال يصور مدينة فينيسيا الإيطالية و هى تغرق

2017-06-08 14:34:03
وكالات

أنجز المثال الإيطالى المعاصر”لورنزو كوين ” تمثالا عبارة عن يدين تخرجان من الماء تستغيثان لإنقاذهما بعد أن غرق بقية التمثال فى المياه التى هددت مدينة “فينسيا” فى إيطاليا ، و يهدف هذا التمثال إلي تنبيه المواطنين بأن مدينة فيسنسيا تغرق بسبب الإحتباس الحرارى و تغير المناخ .

وسوف يعرض هذا التمثال فى بينالى فينسيا الفنى المقام حاليا و يستمر حتى نهاية نوفمبر القادم ، لعل أحدا يتحرك و ينقذ هذه المدينة الإيطالية الشهيرة من الغرق .

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