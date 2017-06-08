هل السيدات المصريات عيونهن فى خطر ؟ سؤال مهم خاصة مع إنتشار مستحضرات التجميل التى يندر الجيد منها ، وإنتشار وولع السيدات بإستخدام العدسات اللاصقة.

وأوضح الدكتور أحمد عثمان عميد طب الأسكندرية فى ختام المؤتمر التاسع والعشرون للجمعية المصرية لزرع العدسات وتصحيح انكسار العين، أن السيدات يصبن بأمراض العيون نفسها التى تصيب الرجال ولكن مرض القرنية المخروطية هو المرض الوحيد الذى تفوق نسبة الإصابة به فى السيدات ثلاثة أضعاف الرجال ، لذلك يجب متابعة بناتنا وأبنائنا فى سن المراهقة وعند وجود أى تغير فى حدة الإبصار يجب إستشارت الطبيب فورا خصوصا عندما يكون الضعف فى الإبصار مصحوبا بالإستجماتيزم ،فالعلاج المبكر يسهل التعامل مع المرض إذا أدرك من بدايته.

وأضاف عثمان إن إجراء الفحص الدورى للعين كل 6 شهور لمريض السكر ضرورى جدا ومهم ، كما أنه من الواجب على كل شخص تخطى سن الأربعين أجراء فحص دورى سنوبا لقياس ضغط العين لتجنب كثير من مشاكل أمراض العيون ، وبالنسبة للسيدات فيجب توخى الحذر فى إختيار نوع العدسات اللاصقة المناسب والذى يشير به الطبيب المتخصص.

كما يجب التعامل بحرص مع أنواع المكياج التى تستخدم حول العين وفوق الجفون .

كما أشار إلى أن هل الأطفال قد يصابون بالمياه البيضاء، وقد يحدث هذا إما نتيجة عيب خلقى أو لحدوث أصابة بالرأس نتيجة خبطة أو ماشابه، لذلك يجب توخى الحذر بالنسبة للأطفال والمسارعة الى الطبيب فور حدوث خبطة بالرأس.