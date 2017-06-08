إعلامي: دعم تركيا وإيران لقطر «تلاعب رخيص» لمشاعر الخليج2017-06-08 14:17:54
انتقد الإعلامي محمد عبد الرحمن لجوء قطر لدعم من إيران وتركيا، مشيرا إلى أن هذا يهدف لـ”تأنيب ضمير العرب وتلاعب مبتذل بالمشاعر الخليجية”.
وقال عبد الرحمن من خلال تغريده له على صفحته بموقع التدوينات القصيرة “تويتر” : “هدف الدهاة من آل ثاني هو إشعار العرب بتأنيب الضمير وبأنهم يجبرون الدوحة على الالتجاء لطهران وأنقرة، مجرد تلاعب رخيص مبتذل بالمشاعر الخليجية”.
وأضاف: “كل الأرز في الهند تحت أمر مليارديرات قطر ثم يستغيثون: نحن جائعين أنقذينا يا إيران وكل مياه جبال الألب في متناولهم ويستصرخون إردوغان ليسقيهم!”.
وتابع قائلا: “ومرة أخرى أقولها: الخطيئة القاتلة لآل ثاني هي اعتقادهم أنهم وحدهم الأذكياء في الإقليم”.
جدير بالذكر، أن العديد من الدول قد أعلنت عن مقاطعتها دبلوماسيا لقطر لاتهامها بالإرهاب والتدخل في شئونهم الداخلية، وهم مصر والسعودية، الإمارات، والبحرين، ليبيا، جزر المالديف، واليمن، وموريتانيا.
كما قررت المملكة الأردنية الهاشمية تخفيض حجم التمثيل الدبلوماسي مع قطر.
وقد ذكرت بعض التقارير الصحفية أن الأسواق القطرية مهددة بنقص المواد الغذائية، بسبب الاعتماد على استيراد الأغذية من السعودية والإمارات.
وكانت أنباء قد ترددت اليوم الخميس عن وصول شحنة مواد غذائية جوية قادمة من إيران.
شحنة المعونات الغذائية الإيرانية الأولى تصل الدوحة،وتركيا تتعهد بإطعامها.— محمد عبدالرحمن (@M_ARahman) ٨ يونيو، ٢٠١٧
تستطيع قطر شراء كل طعام العالم،لكنها تريد مع صديقتيها(تسجيل موقف)! pic.twitter.com/WGqt3iy5FB
هدف الدهاة من آل ثاني هو إشعار العرب بتأنيب الضمير وبأنهم يجبرون الدوحة على الالتجاء لطهران وأنقرة.— محمد عبدالرحمن (@M_ARahman) ٨ يونيو، ٢٠١٧
مجرد تلاعب رخيص مبتذل بالمشاعر الخليجية.
كل الأرز في الهند تحت أمر مليارديرات قطر ثم يستغيثون: نحن جائعين أنقذينا يا إيران— محمد عبدالرحمن (@M_ARahman) ٨ يونيو، ٢٠١٧
وكل مياه جبال الألب في متناولهم ويستصرخون إردوغان ليسقيهم!
ومرة أخرى أقولها: الخطيئة القاتلة لآل ثاني هي اعتقادهم أنهم وحدهم الأذكياء في الإقليم.— محمد عبدالرحمن (@M_ARahman) ٨ يونيو، ٢٠١٧
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