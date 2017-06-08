أطلقت شركة آبل الحلقة الأول من برنامج “Planet of the Apps” الحصري لمشتركي خدمة “Apple Music”، في اليوم الثاني من مؤتمر المطورين “WWDC 17”.

وتمت إتاحة الحلقة الأولى من برنامج كوكب التطبيقات “Planet of the Apps” لجميع المستخدمين دون استثناء، فضلا عن إطلاق الشركة لمجموعة من المقاطع الإضافية بشكل مجاني.

ومن المنتظر أن يحصل المشتركون في خدمة Apple Music على حلقة جديدة كل ثلاثاء ابتداء من 6 يونيو.

وتعتمد فكرة البرنامج على عرض المتسابقين من مطوري تطبيقات أجهزة آبل فكرتهم أمام لجنة من الحكام لتقييمها خلال 60 ثانية فقط، أي أن المتسابق لديه وقت قصير جدا لإقناع اللجنة، وهو ما يتطلب أن تكون الفكرة لافتة جدا، وبعد الانتقال للمرحلة الثانية، يقوم المتسابقون بعرض نماذج أولية بغية الحصول على تمويل من بعض الجهات لتحويل أفكارهم إلى تطبيقات حقيقية لنشرها فيما بعد في متجر التطبيقات.

وأنشأت آبل حسابا خاصا بالبرنامج على موقع تويتر، وتعهدت بمساعدة الفائزين لنشر تطبيقاتهم داخل المتجر في قسم خاص لتسهيل الوصول إليها.