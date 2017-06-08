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آبل تعلن خبرا سيئا لمستخدمي آي فون 5
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آبل تعلن خبرا سيئا لمستخدمي آي فون 5

2017-06-08 14:08:38

في حال كنت أحد مستخدمين هاتف آي فون 5 أو 5c، فأنت على موعد مع خبر سيء من آبل.

وقالت آبل إن نظام التشغيل الجديد iOS11، الذي سيُطرح في وقت لاحق من هذا العام، لن يدعم هاتف آيفون 5 وآيباد 4. وسيتم تفعيل التحديث القادم لنظام التشغيل، على الأجهزة ذات المعالج 64-بت.

وعلى الرغم من أن هاتف آيفون 5، ما يزال يعمل بطريقة رائعة، إلا أن مستخدميه لن يكونوا قادرين على تحميل أحدث التطبيقات، أو حتى المعايير الأمنية اللازمة للحماية من القرصنة.

ويذكر أن آبل كانت قد أعلمت المطورين عام 2015، بوجوب تصميم جميع التطبيقات الجديدة، بحيث تكون متوافقة مع المعالج 64-بت.

وعندما تحدث موقع news.com.au عن التغيير المتوقع، في وقت سابق من هذا العام، أعرب عدد من القراء عن خيبة أملهم، ورغبتهم بالاحتفاظ بأجهزتهم والحصول على التطبيقات الحديثة في الوقت ذاته.

الجدير بالذكر، أن آي فون 5 طُرح للبيع لأول مرة منذ 5 سنوات تقريبا، كما كان آخر هاتف ذكي تطرحه آبل، تحت إشراف المؤسس، ستيف جوبز.

كما كان آي فون 5 هاتف الشركة الثاني الداعم لـ 5 إصدارات رئيسية من نظام التشغيل: 6 و7 و8 و9 و10. ولكن يبدو أن هذا الدعم وصل إلى نهايته.

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