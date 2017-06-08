ناسا تضم 12 رائد فضاء جديدا إلى فريقها2017-06-08 14:03:06
أعلنت وكالة ناسا الأمريكية للفضاء أنها اختارت 12 رائد فضاء جديدا، هم خمس نساء وسبعة رجال، لكي ينضموا إلى فريقها الذي سيقوم بمهمات فضائية في المستقبل.
وخلال احتفال أقامته الوكالة في مركز جونسون الأمريكي للفضاء، وجه القائم بأعمال ناسا كلمة إلى الرواد الجدد، قال فيها: “لقد تم اختياركم من بين أفضل المتقدمين في الولايات المتحدة... فريق ناسا بأكمله على استعداد لمساعدتكم لكي تستعدوا لمهماتكم المستقبلية”.
وأشار إلى أن “ناسا عام 2017 شهدت إقبالا غير مسبوق بعدد الطلبات، التي قدمها الراغبون في أن يصبحوا رواد فضاء تابعين لفريقها. فقد وصل عدد الطلبات هذا العام إلى 18 ألفا و353 طلبا، وهذا يعني أن شعبية هذه المهنة ارتفعت بشكل كبير في الولايات المتحدة، وخاصة أن أكبر رقم من عدد المتقدمين بطلبات ليصبحوا رواد فضاء في أمريكا كان عام 1978، عندما تقدم حينها 8 آلاف شخص تقريبا”.
أما مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي، والذي كان حاضرا في الحفل، فقال للرواد المختارين: “أنتم الأفضل... ستقع على عاتقكم مهمة القيام برحلات فضائية إلى ما بعد القمر، وقد تكونون أول رواد فضاء يذهبون في رحلة إلى المريخ، أتمنى أن تتحلوا بالشجاعة لتقوموا بمهمات لم يقم بها أحد من قبل”.
وأوضحت ناسا أن أي شخص يرغب في أن يصبح رائد فضاء يستطيع التقدم بطلب إلى الوكالة، شريطة أن تتوفر فيه الشروط التالية: “أن يكون مواطنا أمريكيا، أن يحمل درجة البكالوريوس في الهندسة أو علم الأحياء أو الطب أو الحاسوب أو الرياضيات، أو أن يكون من الطيارين الحربيين الذين سجلوا ألف ساعة طيران على الأقل”. وبعد اختيار الشخص ليصبح رائدا في الوكالة ويقوم بمهمته الأولى، سيخضع لدورات تدريبية لمدة عامين أو ثلاثة، تشمل دورات تأهيل بدني وصحي ودورات لغات أجنبية، من بينها اللغة الروسية.
يذكر أن ناسا كانت قد اختارت الدفعة السابقة من رواد الفضاء عام 2013، حيث تم حينها اختيار 8 رواد نصفهم من النساء.
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