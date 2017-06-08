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إطلاق صاروخ "بروتون-إم" من قاعدة بايكونور
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إطلاق صاروخ "بروتون-إم" من قاعدة بايكونور

2017-06-08 13:57:36

أطلق اليوم صاروخ “بروتون-إم” من قاعدة بايكونور، حاملا على متنه قمر اتصالات Echostar-21 الاصطناعي الأمريكي.

وفي حديثه لمراسل وكالة “نوفوستي”، قال ممثل الشركة الفضائية الحكومية الروسية إن “هذا الإطلاق يعد الأول للصاروخ بعد انقطاع استمر عاما كاملا، وتمت العملية في الموعد المحدد دون أي ملاحظات”. ومن المخطط أن ينفصل القمر الاصطناعي عن وحدة التعجيل في الساعة الرابعة إلا دقيقتين ظهرا بتوقيت موسكو.

يذكر أن عمليات إطلاق صواريخ بروتون توقفت، منذ 9 يونيو عام 2016، حينما وقع عطل مفاجئ في عمل المرحلة الثانية للصاروخ الذي كان في طريقه لإيصال قمر Intelsat-31 إلى مداره، ما أسفر عن توقف مبكر لمحرك المرحلة. وتمكن خبراء مركز القيادة آنذاك من إيصال الجهاز الفضائي إلى مداره، بفضل تغيير برنامج عمل المرحلة الثالثة للصاروخ ووحدة التعجيل.

ثم استنتجت لجنة من الخبراء أن العطل نتج عن عيوب وقعت عند تجميع المحرك في المصنع بمدينة فورونيج الروسية، حيث استخدمت سبيكة لحام خاطئة.

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