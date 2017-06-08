دعت الهند مواطنيها في قطر، اليوم الخميس، إلى توخي اليقظة والحذر وتعديل خطط سفرهم خارج البلاد إثر قطع عدة دول خليجية وعربية، على رأسها مصر والسعودية والإمارات والبحرين- علاقاتها الدبلوماسية مع الدوحة.

وحثت السفارة الهندية في الدوحة في بيان - نقلته صحيفة “إنديان إكسبرس” الهندية - المسافرين الهنود في الأراضي القطرية بالتواصل مع مزودي خدمات السفر وطلب النصيحة حول تعديل خطط سفرهم، وكذلك الانتباه لآخر تطورات الأزمة.

وأكدت السفارة أنها تراقب الوضع عن كثب وتتواصل مع السلطات القطرية لضمان سلامة وأمن الهنود في قطر.

ويأتي ذلك بعد إعلان مصر والسعودية والإمارات والبحرين واليمن و5 دول أخرى قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، فضلا عن تعليق الرياض وأبوظبي والمنامة الرحلات الجوية من وإلى الأراضي القطرية، وحظر هبوط القطريين على أراضيهم.