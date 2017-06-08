المركزي: ودائع البنوك تتراجع بنحو 114 مليار جنيه في فبراير الماضي2017-06-08 14:11:46
أعلن البنك المركزي أن إجمالي الودائع لدى الجهاز المصرفي، بخلاف البنك المركزي، انخفض بنحو 114 مليار جنيه، ليصل في فبراير الماضي إلى 714ر2 تريليون جنيه، مقابل 828ر2 تريليون في يناير السابق له.
وقال مصدر مسؤول بالبنك المركزي - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن التراجع ناتج عن فروق العملة الناتج عن إعادة تقييم العملة الأجنبية خلال فبراير، حيث هبط الدولار من مستوى 19 جنيها إلى مستوى أقل من 16 جنيها، ما أدى إلى انخفاض قيمة الوادئع عن تقييمها بالجنيه.
وأشار البنك المركزي إلى أن اجمالي الودائع غير الحكومية انخفضت خلال فبراير الماضي لتصل إلى نحو 259ر2 تريليون جنيه، مقابل 340ر2 تريليون جنيه في الشهر السابق، موضحا أن اجمالي الودائع بالعملات الأجنبية تراجعت لتبلغ 9ر589 مليار جنيه مقابل 4ر704 مليار جنيه فى يناير السابق له، واستحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 7ر30 مليار جنيه، وقطاع الأعمال الخاص على نحو 170 مليار جنيه، والقطاع العائلي على نحو 6ر382 مليار جنيه، أما باقي القطاعات الأخرى ” تشمل غير المقيمين وشيكات وحوالات مشتراة” على 41 مليار جنيه.
وأضاف أن اجمالي الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية بلغ 66ر1 تريليون جنيه، استحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 2ر44 مليار جنيه منه، وقطاع الأعمال الخاص على 5ر284 مليار جنيه، والقطاع العائلي على نحو 331ر1 تريليون جنيه.
ولفت البنك المركزي إلى أن إجمالي الودائع الحكومية تراجع ليبلغ 2ر455 مليار جنيه، منها 5ر291 مليار جنيه ودائع بالعملة المحلية، ونحو 6ر163 مليار جنيه ودائع بالعملات الأجنبية.
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