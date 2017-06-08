قتل 20 جنديا صوماليا في هجوم نفذته حركة الشباب على قاعدة عسكرية في بلاد بنط بشمال شرق الصومال.

وقال مسؤول عسكري صومالي -وفقا لقناة (العربية) الإخبارية اليوم الخميس- “إن حركة الشباب الصومالية قتلت 20 جندياً في هجوم نفذته على قاعدة عسكرية في بلدة بمنطقة بلاد بنط شبه المستقلة.

ووصف القائد العسكري القتال بالضاري، مشيرا إلى احتراق 14 مركبة خلال العمليات القتالية مع مسلحي حركة الشباب.

وتقود الحركة منذ سنوات النزاع المسلح ضد حكومة الصومال المركزية وتعيق الأنشطة الإنسانية من جانب الأمم المتحدة..وكانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات ضد “الشباب” منذ عام 2008 وضمتها إلى قائمة المنظمات الإرهابية.